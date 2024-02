El Llista quiere empezar la reacción hoy ante el Sant Just

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Finques Prats Lleida Llista afronta hoy la primera de las ocho finales que le quedan hasta la conclusión de la fase regular para conseguir el gran objetivo de la temporada, la permanencia. Todo pasa por hacerse fuerte en casa, donde afrontará cinco de estos ocho duelos, el primero esta tarde (16.15/Lleida TV) frente el Sant Just, el equipo revelación de la temporada, ante el que intentará romper una sequía de más de dos meses sin ganar (solo ha sumado dos empates en los últimos 10 partidos, entre Liga y Champions). Edu Amat es consciente de ello y asegura que “gran parte del éxito pasa por el Onze de Setembre, donde tenemos que sacar el máximo de puntos posibles. Tenemos que conseguir que los rivales noten la presión de jugar en nuestra pista, arropados por nuestra afición, que ahora la necesitamos más que nunca”, señaló el técnico, que no quiere hablar aún de final, aunque reconoce la importancia del encuentro. “No queremos poner la etiqueta de final porque una final es para ganar o perder algo y no es el caso, aunque sí que es un partido importantísimo, casi vital, porque necesitamos romper esta dinámica lo antes posible”, dijo.

Amat no tiene nada que reprocharle al equipo más allá de su falta de acierto, sobre todo en las jugadas a bola parada, algo que le acabó condenando el pasado domingo en la pista del Rivas y que le ha dejado, por primera vez en lo que va de campaña, en zona de descenso directo. De ahí saldrá hoy si es capaz de derrotar al Sant Just, ya que adelantaría a Girona y Rivas, que ayer empataron, y se situaría a dos puntos del Caldes, que perdió ante el Liceo.Por otra parte, cerca de un centenar de jóvenes de la base y sus familias irrumpieron por sorpresa en el entrenamiento del pasado viernes para dar su apoyo al primer equipo en este decisivo tramo final de temporada. “Ha sido muy especial, se nos ha puesto la piel de gallina. Estas cosas son las que hacen grande un club”, señaló un emocionado Sergi Folguera. La peña Blues Nord, presente en muchos encuentros, también ha querido estar al lado del equipo y mandó un vídeo mostrando su apoyo.