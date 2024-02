Golpe de autoridad del Lleida Esportiu, que recupera el liderato

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida logró una más que meritoria victoria a domicilio ante la Peña Deportiva, en un partido que solventó con oficio en una gran primera mitad para sumar su segundo triunfo sobre césped artificial, el punto débil de los de Viadero, y el primero fuera de casa después de dos meses, además de dar un golpe encima de la mesa en la clasificación, que el conjunto azul vuelve a liderar, ahora empatado solamente con su próximo rival, el Badalona Futur, tras la derrota del Hércules en casa ante la Penya Independent (2-3).

El conjunto local, con el excapitán azul Toni Vicente como titular y fiel al estilo de su entrenador, el leridano Alberto Gallego, se negó a rifar el balón y defendió muy alto.

Sin embargo, el Lleida no tardó mucho a encontrarle las costuras al planteamiento local. En el minuto 4, Figueras recibió en el círculo central, y mientras la defensa local tiraba el fuera de juego, Montero se desmarcó a la perfección, controló con el pecho el pecho el gran pase del capitán y, con todo el tiempo del mundo para pensar, optó por la potencia para batir al meta Frías con una volea (0-1).El arriesgado estilo del equipo ibicenco le desprotegía atrás, pero también le dio alguna recompensa en ataque, con el empate en el 16. Tovar luchó un balón que, tras un par de rebotes, le cayó a Fraile en la frontal del área pequeña para que estableciera el 1-1 sin oposición.

El Lleida siguó encontrando espacios y recuperando balones en campo contrario, aunque sin generar ocasiones relevantes. Cuando parecía que el partido se iba al descanso empatado, el Lleida le imprimió un arreón al partido para decantarlo primero y sentenciarlo después.

En el 44, Montero recibió en banda, vio a Becerra solo en el segundo palo y le entregó un balón raso que solo tuvo que empujar para anotar su segundo gol con el Lleida (1-2). Si el tanto del colombiano ya era una buena noticia para el Lleida, se encontró con un premio aún mayor de forma inmediata.

Quadri robó el balón tras el saque de centro local y se lo dejó a Agüero, que le entregó el balón a un Chuli con espacios en la banda izquierda. El andaluz ejecutó un magistral centro al segundo palo, donde Montero entraba solo para definir pegado al palo con la cabeza (1-3).

El Lleida había dado un golpe encima la mesa, certificado por Montero, que sentenció a su exequipo con dos goles y una asistencia. El segundo tiempo tuvo más trifulcas que fútbol, algo que interesó a un Lleida que supo mantener el resultado con mucho oficio, en parte gracias a los centrales, que achicaron todos los balones colgados sin dar lugar a segundas jugadas. Uno de ellos, Óscar Rubio, tuvo que ser sustituido en los minutos finales, después de recibir un golpe en la cara que le abrió a la ceja y le obligó a pasar por el hospital a recibir tres puntos de sutura.

Aprobado y con nota alta, por José Carlos Miranda

Tenía el Lleida Esportiu una asignatura pendiente. Desde el 3 de diciembre no conseguía ganar a domicilio ( 0-1 ante el Penya Independent de Sant Miquel de Balansat). Y mira por dónde, otra vez en Ibiza, y 71 días después, los de Viadero fueron capaces de romper el maleficio y no solo aprobar la matería pendiente, sino, además, con nota alta: 1-3 con una primorosa primera parte en la que se consiguieron todos los goles y una segunda en donde jugó con cabeza e inteligencia y dejó que pasasen los minutos sin que ocurriese absolutamente nada en el Municipal de Santa Eulària des Riu.



Con dos goles de Sergio Montero y otro de Juan Camilo Becerra, los azules sumaron tres puntos de oro que les colocan otra vez en lo más alto, en una terna de la que, esta vez, se ha caído el Hércules, que fue derrrotado en el Rico Pérez (2-3) por el prácticamente ya desahuciado Penya Independent, una derrota de imprevisibles consecuencias en Alicante. Por cierto, en el banquillo local estaba el leridano Alberto Gallego, un técnico con experiencia en el fútbol estadounidense y griego, además del español pero que jamás ha entrenado al Lleida. Por si no lo saben, como Alberto Lanco, probó suerte en el mundo de la musica en los 90. Pero esa es otra historia. Lo bueno va a venir domingo en el Camp d’Esports con la visita del Badalona Futur.

Ángel Viadero Entrenador del Lleida Esportiu

El entrenador del Lleida, Ángel Viadero, no dudo en reconocer que “estoy muy orgulloso hoy de los jugadores, porque nos llevamos un resultado muy positivo porque el equipo ha sabido competir genial y ha demostrado tener mucho carácter para sacar este partido tan difícil adelante”. El cántabro añadió que “nos ha venido muy bien adelantarnos tan temprano, y aunque luego nos han empatado, sabíamos que podíamos sacarlo adelante, sobre todo cuando el equipo tiene esos ratos donde se suelta e interpreta a la perfección las jugadas”. “Entonces es cuando hemos podido marcar esos dos goles que podríamos decir que prácticamente han sentenciado el partido” añadió el entrenador del Lleida.

Por su parte, Joan Campins quiso destacar el mérito de la defensa en la consecución del triunfo: “En el descanso, sabíamos que teníamos una muy buena ventaja pero había que conservarla, por lo que estoy muy contento en este sentido. Creo que hemos sabido mantener bien el resultado y minimizar sus jugadas de peligro”, añadió. Finalmente el bigoleador Sergio Montero consideró que “es mi mejor temporada a nivel personal, no me esperaba marcar tantos goles pero esto es el reflejo de que me siento bien y listo para ayudar”.