La Audiencia de Barcelona comunica este jueves la sentencia de Dani Alves

La Audiencia de Barcelona tiene previsto notificar este jueves por la mañana la sentencia del ‘caso Alves’ por la presunta agresión sexual del exfutbolista del Barça a una joven en diciembre del 2022 en una discoteca barcelonesa. Dos semanas después del juicio, el tribunal notificará a las partes y al mismo acusado la sentencia. Están todos citados a las 10 de la mañana en el mismo tribunal. La notificación también incluirá la resolución a la petición que hizo la defensa de Alves, que pidió la libertad de su cliente al acabar el juicio y hasta que haya sentencia firme, según han adelantado 'La Vanguardia' y 'El Periódico' y ha confirmado la ACN.

Alves se enfrenta a una pena de hasta 12 años de prisión, como pide la acusación particular, por haber presuntamente agredido sexualmente una joven el lavabo de uno reservado de la discoteca Sutton la noche del 30 al 31 de diciembre del 2022. Desde enero de 2023 está en prisión provisional, a pesar de haber pedido varias veces la libertad. Ha tenido tres abogados y ha dado varias versiones de los hechos, empezando por decir que no conocía a la chica, diciendo después de que era ella quién había abusado sexualmente de él, afirmando más tarde que las relaciones eran consentidas y añadiendo al final que estaba bajo los efectos del alcohol. Mientras tanto, la versión de la chica no ha variado mucho y varias pruebas periféricas corroboran