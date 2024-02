La escritura como terapia

El 28 de enero de 1995 un trágico accidente de tráfico golpeó duramente al fútbol leridano. El equipo infantil de El Poal se dirigía al campo del Balàfia para jugar un partido y a la altura de Els Alamús un trailer arrolló a una furgoneta y varios vehículos en los que se desplazaban padres y jugadores del equipo del Pla d’Urgell. Como consecuencia de este accidente fallació un niño de 13 años, Moisés Bonet, que tenía el síndrome X Frágil y nueve jugadores y cuatro padres resultaron heridos, muchos de ellos de gravedad. Veintinueve años después, Llorenç Bonet, máster en dirección de equipos y psicología deportiva y gerente de la empresa de gestión deportiva La Toca Football Sports, ha llevado esa historia al libro “El meu germà era futbolista”. Conoce la historia de primera mano. Era el entrenador de ese equipo y hermano de la víctima mortal. Tenía 20 años.

“Escribir esta historia ha sido una terapia y una liberación, Me ha hecho más fuerte. Durante años me vi incapaz de escribir sobre esto”, explica. “Escribir me ha ayudado a nivel personal. Me he sacado un trauma”. El libro, añade, “es una historia personal sobre mi relación entre el fútbol y la muerte”. Y es que, como detalla, no es el único caso en el que se le ha afectado una muerte vinculada al fútbol con jugadores de El Poal.“En 1983 murió en otro accidente Joan Panadés. Era de El Poal y jugaba en el AEM. Él tenía 17 años y yo 10. Era el ídolo para todos, que queríamos ser como el. En ese accidente, otro jugador del pueblo quedó herido, Roman Macià. Y el 13 de mayo de 2016, “el día en el que firmaba mi primer contrato profesional, como coordinador del Mollerussa, murió también de accidente Dani Farré, de El Poal, que jugaba con El Palau. Yo entonces era albañil y estaba trabajando en unas obras en su casa y había sido entrenador suyo. Es muy trágico tres muertes con una relación tan directa”.Sobre el accidente que costó la vida a su hermano recuerda que “era mi primer equipo como entrenador y quise incorporar a Moisés, que tenía una discapacidad intelectual. Fue un milagro que solo hubiera una víctima mortal, mi hermano. En el libro contextualizo mi relación con la muerte y el fútbol, describo los hechos, cómo los viví como máximo responsable y cómo rehice al equipo y las consecuencias que sufrimos todos tras el accidente”.Es el tercer libro de Bonet, que se estrenó con “Astaré”, en 2011 y que en 2015 publicó “Camp de Terra”, “vivencias personales y colectivas del fútbol local en Lleida”, detalla. “El meu germà era futbolista” es un libro autoeditado del que se han tirado 500 ejemplares. Aunque reconoce el valor terapéutico que ha tenido, añade que “escribirlo me ha afectado a nivel emocional. Y también ha afectado a la familia, Es un libro muy íntimo. Lo acabé en 2021 y he buscado ayuda para que no tuviera fallos en ningún sentido. Me ha costado siete años”.Explica también que su primera idea era hacer un documental, pero que faltó presupuesto. “También puede ayudar al fútbol formativo sobre cómo superar una dificultad. No he dejado el fútbol y no quería que esta historia quedara en el olvido”, concluye.