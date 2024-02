Márquez ya roza el 'podio' pese a sufrir la primera caída

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Se acabó la pretemporada de MotoGP y Marc Márquez lo hizo escalando doce posiciones respecto al día anterior y recortando seis décimas con la cabeza. Y todo ello en el día en el que sufrió su primera caída al manillar de la Ducati, cuando estaba en pleno simulacro de carrera. Lo había programado a 20 vueltas, pero se fue al suelo en la 12. Fue sin consecuencias y consciente de que podía suceder.

“La valoración de la pretemporada, que es un poquito lo que haces el último día, es buena, porque ha sido sólida y sin ponernos nerviosos, respetando los tiempos que tocaban para conocer la moto. Es cierto que hoy –ayer– ha sido el primer día en el que he subido la intensidad encima de la moto, el primer día en el que he dicho: ‘si me caigo, me caigo’. Y de hecho ha llegado la primera caída, pero tocaba. Era el último día de la pretemporada y tocaba subir este punto. En el simulacro de carrera me iba retando a mí mismo, porque hay puntos en los que mejorar, sobre todo respecto a Pecco, Bastianini y Martín, que son los que tengo de referencia en la misma fábrica. Veremos qué pasa en el GP, aunque aún estamos un poco lejos de estos tres o cuatro pilotos que están marcando la diferencia”, señaló el ocho veces campeón. El de Cervera mejoró sus prestaciones y se situó cuarto a tres décimas de Bagnaia, que arrasó en la segunda jornada del test en Catar, en la que se convirtió en el primer piloto de la historia en bajar del 1:51 en el Circuito Internacional de Losail, y mandando un contundente mensaje a sus rivales por el título. El vigente campeón del mundo, que ya dominó en la primera jornada en el trazado asiático, firmó un extraordinario 1:50.952, la primera vuelta por debajo de 1:51 jamás registrada sobre dos ruedas en Losail, para encabezar la tabla de tiempos por delante de su compañero y compatriota Enea Bastianini (Ducati) y Aleix Espargaró (Aprilia), a tres décimas de ‘Pecco’. Àlex Márquez cerró el test con el decimotercer puesto. “En comparación con noviembre, las sensaciones han mejorado mucho, porque en la última carrera aquí sufrimos mucho”, dijo.