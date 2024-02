El Barça perdona

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barcelona hizo casi todo lo que tenía que hacer en el estadio Diego Armando Maradona de Nápole, pero le faltó lo más importante, matar cuando pudo. Arrancó un empate, 1-1, pero dejó la sensación de que podía haber dejado prácticamente encarrilado el pase a cuartos. Dominó una primera parte en la que creó varias ocasiones pero, como tantas veces, le faltó pegada. Y en la segunda, cuando dominaba tras el 0-1 de Lewandoski y el Nápoles pululaba desahuciado, dejó salir vivo a un equipo al que solo le hizo falta un disparo entre los tres palos, el de Osimhen tras un error de Iñigo Martinez, para dejar la eliminatoria abierta.

El Barcelona comenzó el duelo con la autoridad que tenía que mostrar ante un rival que estrenaba entrenador, pero acabó pidiendo la hora, superado por las embestidas finales de un Nápoles que tiró más de corazón que de cabeza y que contrarrestó su inferioridad general con un destello individual de Osimhen.Nápoles volvió a respirar gracias a su héroe nigeriano. Y gracias a la permisividad y falta de acierto de un Barça que mereció más en la primera parte. Dominio sin recompensa y recibió como castigo un empate. Los de Xavi fueron mejores en los primeros 45 minutos. El Barcelona saltó mejor al campo, más convencido de su plan, más entero, más equipo. Tomó la posesión y fue a por el Nápoles. El peligro lo puso Lamine Yamal por la banda derecha, peligroso al espacio, un relámpago en el uno contra uno con Olivera. Suyo fue un disparo desde fuera del área en el primer aviso azulgrana y la primera gran intervención de Meret.Ese fue el pistoletazo de salida a los mejores minutos de los de Xavi, que desactivaron el poco peligro que este Nápoles venido a menos podía generar. Gundogan y Lewandowski se animaron junto a su joven estrella y probaron fortuna. Primero el polaco, con un remate complicado dentro del área tras una buena combinación de su equipo que salió muy centrado, relativamente cómodo para el meta italiano; y poco después, un potente disparo del alemán que sí exigió la estirada de Meret.Fue al poco de comenzar la segunda parte cuando el Barcelona recolectó la merecida recompensa. Yamal encontró a Gundogan y el alemán no definió bien dentro del área. El 0-1 llegó en el minuto 60 tras una gran combinación del Barcelona que acabó en los pies de Pedri. Este se inventó un pase milimétrico para Lewandoski entre líneas y marcó ajustado al palo.El Barcelona se sintió ganador pero en una mala salida de balón y una mala decisión de Íñigo Martínez, que intentó anticiparse a Osimhen en el balcón del área, el nigeriano hizo el 1-1. El Nápoles pudo llevarse el partido ya que dominó los últimos minutos ante un Barcelona empequeñecido que parecía dar por bueno el empate. El Barcelona tuvo las oportunidades, fue superior en líneas generales, pero no mató cuando pudo y en Champions eso se paga caro. Ahora deberá resolver en casa.

Xavi Hernández dijo tras el partido que al equipo le faltó “calmar” el duelo después del 0-1 de Lewandowski aunque aseguró que siguen mejorando y por el buen camino. “Tengo una sensación amarga, porque hemos podido ganar el partido, lo teníamos en nuestras manos y hemos hecho muchas cosas bien. Menos en los últimos 10 minutos. Tras el 0-1 nos ha faltado el orden y la pausa y ha venido su gol. Es una lástima, queda sensación amarga porque teníamos que haber ganado este partido. Pero aún así tenemos números para pasar a cuartos de final”.

“Jugando así tenemos muchos números para pasar. Hemos hecho muy buen partido, nos hemos desajustado en el gol, solo. Hemos estado muy bien y el equipo ha hecho méritos para ganar. Me voy satisfecho pero con la sensación amarga de que, viendo el partido desde mi punto de vista, era para ganarlo”, reiteró.Añadió que “que en el 0-1 hemos hecho lo más difícil, hemos jugado un muy buen partido, sí. Con balón, sin balón. Hemos defendido muy bien, hemos estado muy bien. Bueno, nuestro modelo de juego ha salido muy bien. Creo que nos ha faltado competir. Con el 0-1 había que calmar el partido”, insistió.“Hemos generado muchas ocasiones, tanto en juego posicional como en presión alta. Hemos recuperado muchos balones en campo contrario. Es una pena porque yo creo que merecíamos la victoria, pero nos ha faltado ese control del balón después del 0-1. Para mí es lo único que quizás me ha faltado”, añadió. “Esto es la Champions. Tenemos ahora el partido en casa con nuestra afición, vamos a intentar pasar a cuartos”, aseguró.

Yamal, el más joven en una eliminatoria

Yamine Lamal se convirtió ayer en el Estadio Diego Armando Maradona en el jugador más joven en disputar la fase eliminatoria de la Champions. Con 16 años y 223 días, superó al luso Rodrigo Ribeiro, que lo hizo a los 16 años y 315 días con el Sporting de Portugal ante el Manchester City en la temporada 2021-22, en el que jugó dos minutos. En la primera jornada de la competición europea, en Montjuïc frente al Amberes, ya se convirtió en el más joven del Barcelona en disputar la ‘Champions’, un hito con 16 años y 68 días.

Rafa Márquez anuncia apuestas deportivas

Rafa Márquez, entrenador del Barça B, ha vuelto a hacer publicidad de una casa de apuestas mexicana, a pesar de que desde el club se le había advertido de que no lo considera muy ético. Al ser reincidente, el club pondrá el caso en manos del departamento de Compliance. Ya lo había hecho en una ocasión y no gustó nada en el club, hasta el punto de que fue advertido sobre ello. El departamento de Compliance estudiará el acuerdo comercial que ha firmado Márquez, antes de tomar una decisión que no pasaría por una sanción.

Tuchel dejará el Bayern Múnich el 30 de junio

El técnico alemán Thomas Tuchel no seguirá al frente del banquillo del Bayern de Múnich una vez finalice la presente temporada, después de que el entrenador y el club hayan decidido “de mutuo acuerdo” poner entonces fin a su contrato, según un comunicado de la entidad. Tuchel, por tanto, toma el mismo camino que Xavi, que también anunció hace unas semanas que se irá el 30 de junio. Precisamente, Tuchel es uno de los candidatos para ocupar el banquillo azulgrana y esta decisión evita el principal obstáculo que había ahora.