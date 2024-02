Velódromo rehabilitado

Publicado por XAVIER MADRONA Verificado por Creado: Actualizado:

Las obras de remodelación del velódromo del Camp d’Esports se encuentran en su recta final, ya que los trabajos se centran actualmente en la superficie de la pista que utilizan los ciclistas tras meses de trabajo desde otoño en la deteriorada instalación centenaria. Desde la pasada semana se lleva a cabo el pulimentado y nivelado de las dos rectas y la reparación de grietas antes de aplicar la pasta del nuevo suelo por el que discurrirán los ciclistas. También se está pintando el muro interior con una capa cuya función es borrar las pintadas y los grafittis antes de pintarlo definitivamente con un color mostaza.

En cuanto al nuevo pavimento, que será de color burdeos en el interior y azul en los perímetros, se colocará mediante el sistema SportPlus, que es un revestimiento deportivo a base de resinas sintéticas especialmente diseñado para la práctica deportiva a nivel amateur.Ramon Simó, presidente del Club Ciclista Terres de Lleida que gestiona la instalación mediante concesión municipal, confía que las obras concluyan en marzo, pero dijo estar “descontento con las instituciones porque no hemos recibido ningún apoyo. Diputación y Generalitat nos dicen que es un tema municipal, y la Paeria aún no nos ha abonado los 8.000 euros acordados de los 50.000 que nos costó rehabilitar vestuarios, gimnasio y almacén de material. Además, tampoco se ha renovado la comisión de seguimiento del acuerdo al que llegamos para gestionar la instalación”. Simó también criticó a la Federación Catalana. “Nos retiró la ayuda hasta que estuviera listo el velódromo, pero no hemos parado de entrenar”, finalizó.