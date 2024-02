“Los jugadores lo han dado todo para ganar”

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del Lleida, Ángel Viadero, no ocultó sus emociones tras el partido y reconoció que “estamos muy fastidiados. Los chavales están contrariados”. “Perder en casa contra un rival directo podía pasar, pero la realidad es que hemos hecho un partido muy completo. En realidad este es el camino, jugando así estás más cerca de ganar que de perder”, añadió Viadero.

Además, el cántabro lamentó que “desgraciadamente en su única ocasión nos han marcado gol. Habrá que verlo, pero parece que es fuera de juego posicional también” y amplió su tímida crítica arbitral en torno a la figura de Quadri: “Le hacen muchísimas más faltas de las que hace y la tarjeta que le sacan, en su única falta, es una ridiculez. Hay situaciones que ya cansan un poco. Si pone el mismo listón hubiéramos visto muchas más amarillas en el bando contrario”, criticó. También declaró que “es una pena porque hemos llevado el peso del partido y los chavales se han dejado la vida” y señaló que “nos ha faltado una pizca de suerte”, en referencia a la ocasión de Chuli. “Hemos salido muy heridos para los méritos que hemos hecho”, añadió.En esa línea, declaró que “nos han faltado los detalles, porque, como contra el Hércules, no merecimos perder. Hoy también hemos sido mejores porque lo hemos controlado casi todo, no nos han hecho nada más que una ocasión. Toca seguir en esa línea”.Por su parte, Óscar Rubio dijo que “me sabe mal por la gente, pero quedan 10 partidos y igual la semana que viene volvemos a estar igual. Era un partido importante pero no decisivo”.Finalmente Campins añadió que “hemos competido hasta el final pero en estos partidos no se ha hecho lo que hacía falta, que es ganar. Sé que se debe destacar el resultado porque es lo más importante, pero hay que ir un poco más allá”.