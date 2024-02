Un balagariense, campeón del mundo

Publicado por REDACCIÓ XXII Verificado por Creado: Actualizado:

El balagariense Lluís Pijuan se proclamó este sábado campeón del mundo de aguas abiertas, en el campeonato máster que se está disputando en la ciudad catarí de Doha. El nadador del CEN Balaguer, de 52 años, se colgó la medalla de oro en la prueba de 3.000 metros de la categoría +50, con un registro de 37:03.5, superando en tan solo dos segundos al italiano Igor Piovesan y en casi dos minutos y medio al alemán Michael Dieckmann, que le acompañaron en el podio.

Pijuan, que afrontaba el primer campeonato del mundo de su carrera, reconoció ayer a SEGRE que “para nada me esperaba esta medalla. Mi entrenador, que está más informado del ranking mundial, sí que me dijo que tenía posibilidades de subir al podio, pero la verdad es que no contaba con ello porque aquí están los mejores de la categoría, y algunos exolímpicos también”. El balagariense afrontará ahora dos pruebas en piscina, los 400 y 800 libres, que “son en las que me he podido inscribir por tiempo y disponibilidad laboral, que es lo que tenemos los que nos dedicamos al deporte a esta edad, que es muy complicado de compaginar”, aseveró.En el Mundial de Doha también compite otro leridano, Josep Farré, que el año pasado en Fujuoka fue campeón de los 3.000 metros de aguas abiertas en la categoría de más de 75 años. El sábado repitió en la prueba de alta mar y acabó en una meritoria cuarta posición, a solo 20 segundos del bronce. “Estoy contento porque quedar el cuarto del mundo no está nada mal y con un tiempo bastante bueno, mejor que en Japón”, dijo Farré, que ahora competirá en los 800 libres.