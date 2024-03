Despedida con derrota

Publicado por REDACCIÓ XXII Verificado por Creado: Actualizado:

El Finques Prats Lleida Llista cerró ayer su histórica participación en la fase de grupos de la Champions League con una derrota en la pista del Tomar (2-1), en un partido totalmente intrascendente que le sirvió para preparar el duelo del próximo domingo ante el Caldes, crucial para la permanencia.

El partido comenzó con el Tomar dominando y gozando de las ocasiones más claras, como sendas de Martins y otra de Honório que Zapater desbarató con grandes paradas. Y si no era el meta listado era el palo el que evitaba el primer tanto luso, que llegó poco antes de alcanzar el ecuador del primer tiempo en el saque de una falta que Honório estuvo muy hábil para tocar la bola y hacerla pasar por debajo del cuerpo del portero (1-0, 12’). Zapater evitó el segundo tanto en dos acciones muy claras, la primera de Almeida, que se había quedado completamente solo, y la segunda una falta directa lanzada por Neto por la exclusión de Aragonès. El Llista sobrevivió a la inferioridad numérica, pero a dos minutos del descanso encajó el 2-0 en un error defensivo que Ferruccio castigó. Por suerte, Zapater volvió a intervenir para negarle el gol a Almeida en los últimos segundos de la primera mitad.A la vuelta de los vestuarios, Duch acortó distancias a los tres minutos en una gran ejecución, levantado la bola y picando ante la salida de Silva, que en la primera parte había sido un mero espectador (2-1). Zapater seguía parando, ahora sendos disparos de Neta y Honório, y Nico Ojeda forzaba la exclusión de Neto, pero el propio argentino no logró transformar la directa. Ojeda volvió a tener una clara ocasión al contragolpe para igualar el partido, pero su disparo lo detuvo Silva. La segunda exclusión de Aragonès dio la opción al Tomar de situar el 3-1, pero Zapater volvió a exhibirse para detener la directa de Ferruccio. En los últimos minutos, el Llista se volcó a por el empate que no logró, cerrando su aventura en la Champions con otra derrota.