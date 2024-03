Encuentra no descarta fichar 'si es para mejorarnos mucho'

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El ICG Força Lleida retomará mañana la competición en la pista del Oviedo después del parón de selecciones para afrontar el último tercio de la Liga, en el que están en juego los grandes objetivos de la temporada y para los que varios equipos, en especial los de la parte alta, ya se han movido para reforzarse para lo que viene. El cuadro leridano no lo ha hecho, de momento, si bien Gerard Encuentra no lo descarta, siempre que sea para incorporar a un jugador diferencial.

“Hasta que no se acabe el plazo de fichajes el equipo siempre está abierto. Ahora se ha cerrado la ventana para fichar a jugadores de la misma Liga o inferiores, pero hasta finales de marzo aún puedes incorporar a jugadores de categorías superiores. El mercado de fichajes está abierto, y si apareciera alguna opción que fuera interesante lo estudiaríamos, pero si incorporamos a alguien tendría que venir a mejorarnos mucho”, señaló el técnico leridano, que puso como ejemplo el fichaje de Ricky Rubio por el Barça. “Le ha aparecido una oportunidad y la ha aprovechado. Nosotros no pensamos en ello, pero si en algún momento a la dirección deportiva le llega un nombre que creemos que nos puede dar un salto de calidad, lo analizaremos, y si económicamente lo podemos hacer, imagino que lo intentaremos y si no, seguiremos con los que estamos porque lo estamos haciendo muy bien”, matizó.Sobre el tramo que queda, Encuentra no quiere pensar más allá del próximo partido que tienen mañana en Oviedo. “No miro aún la clasificación, nos quedan todavía trece partidos, que es un mundo y puede pasar de todo. Cuando queden pocos partidos, y si ganamos muchos, veremos a qué objetivo podremos optar, si al factor pista, al ascenso directo o al play off sin factor pista, ya se verá”, reconoció.