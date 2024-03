Derrota del AEM frente a un rival de Liga F antes de regresar a la Liga

Once inicial del AEM ayer en el amistoso disputado en Sant Joan Despí

El AEM cayó goleado ayer en un amistoso contra el Levante Las Planas, rival de Liga F, en Sant Joan Despí aprovechando el parón de dos semanas de la Primera Federación Femenina, por los compromisos internacionales que culminaron con el reciente título de la Nations League de la Selección Española.

Fue un partido atípico, marcado por la poca tensión que supone un amistoso a estas alturas de la temporada, y más, después de unos días de vacaciones para la plantilla. El partido no empezó bien para las aemistas que vieron cómo sus rivales, en prácticamente cada llegada al área, conseguían batir la portería de Paula Coba. Hasta en cinco ocasiones el equipo local celebró sus tantos, todos en la primera mitad. Berta Bou, Baudet, Irina y un doblete de Carla Julià evidenciaron una fragilidad defensiva de la zaga de cuatro aemista. Una característica poco habitual del equipo de Rubén López que fue capaz de encadenar ocho partidos sin encajar gol. En el segundo tiempo, el técnico realizó seis sustituciones que dieron la consistencia que faltó en los primeros cuarenta y cinco minutos. El trabajo mejoró ostensiblemente, y el marcador ya no se movió. No se tuvieron que lamentar lesiones, la mejor noticia de un partido de preparación que sirvió para que las jugadoras menos habituales cogieran ritmo. Durante la semana se tuvo que cancelar un partido amistoso contra el Andorra, debido a los cortes en la autovía por la huelga, que impidieron viajar a las andorranas.