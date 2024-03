El Barça abre ante el Athletic el tramo decisivo de la Liga

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barcelona visita hoy al Athletic (21.00) en San Mamés, en un duelo entre dos equipos al alza y que luchan por seguir avanzando en sus respectivos objetivos, los azulgranas para seguir manteniendo sus opciones al título de Liga y los rojiblancos para acabar en zona Champions. El Athletic llega al partido tras lograr el jueves su clasificación para la final de la Copa del Rey. Xavi Hernández volvió a referirse ayer a su decisión de dejar el club a final de temporada y aseguró que “a día de hoy no ha variado nada. No hay tema. Paso a paso y a por el Athletic mañana –por hoy–, nada más. A día de hoy no hay ninguna variación”, declaró en rueda de prensa, sin añadir nada más cuando fue preguntado por si aceptaría quedarse un año más en el caso de que el club no encontrase a su sustituto perfecto, tal como dio a entender Deco esta semana.

Explicó que “estamos en el tramo decisivo de la temporada, y creo que llegamos en buen momento. Luego hay que demostrarlo, pero las sensaciones son positivas”, manifestó. “Noto al equipo más responsable, más competitivo, más intenso, con más dinamismo, tanto con balón como sin balón. Estamos en un buen momento, pero hay que demostrarlo partido a partido”, añadió.En este sentido, recordó que para el Barça “cada partido es un examen. Bilbao es una prueba importante para el equipo”, insistió. “Es un escenario ideal para hacer un gran partido, para igualarlos en intensidad, ritmo y fe. El Athletic es un equipo con mucha alma y lo tenemos que igualar. El día de Getafe nos reencontramos con el juego, entendimos que había que atacar espacios. Seguramente habrá espacio detrás de la defensa. Será un partido similar al del Getafe en casa. Es hora de hallar la continuidad en el juego, que es lo que nos está faltando esta temporada”, concluyó.

Xavi incluye a varios jóvenes en la lista

Xavi incluyó ayer a los jóvenes Kochen, Cubarsí, Guiu y Fort en la lista de 22 convocados para el partido de hoy en San Mamés. El técnico azulgrana mantiene cuatro bajas por lesión, ya conocidas, que son las de Marcos Alonso, Balde, Gavi y Ferran Torres.

El Girona defiende hoy la segunda posición

El Girona defiende hoy su segunda posición en la Liga. Lo hace visitando al Mallorca (18.30), equipo que esta semana ha sellado su pase a la final de la Copa del Rey. El Girona tiene varias bajas por lesión: David López, Yangel, Villa, Joel Roca y Artero.