Triunfo heroico del Cadí la Seu

Publicado por REDACCIÓ XXII Verificado por Creado: Actualizado:

El Cadí consiguió ayer una victoria épica después de derrotar al Araski (89-83) en la segunda prórroga, un triunfo que permite al equipo leridano distanciarse del descenso. Júlia Soler sentenció con sus triples a un rival que dominaba desde el primer cuarto y que vio cómo se le escapaba el triunfo, a pesar de ser superior físicamente.

Los primeros cinco minutos de igualdad (10-10) dieron paso al show arbitral, con una antideportiva de Campisano precedida de una falta que los colegiados olvidaron hasta que la mesa les advirtió. El despropósito lo aprovecharon las visitantes para situarse 9 puntos arriba (13-22) y provocar el tiempo muerto de un Fabián Téllez que no salía de su asombro. Rivers recortó las diferencias, pero Hermida cerró el primer acto con un triple desesperante (15-25). El Cadí solo podía mejorar su triste puesta en escena, aunque Soler se tuvo que ir al banquillo con su tercera falta. Mejoraron en defensa las leridanas, pero seguían sin entrar los lanzamientos exteriores. Melgoza se encargó de anotar el primer triple local para el 24-28. Pero el Araski no se dejó intimidar y se mantuvo siempre por delante, hasta llegar al descanso con estos 6 puntos de ventaja (28-34). No eran muchos, pero se notaba que las vascas estaban más enteras en la pista.En el tercer parcial, las leridanas intentaron dar un paso adelante, pero se encontraron con un Araski anotador. Cada golpe del Cadí tenía una respuesta desde el lado contrario. No había manera de recortar diferencias. Soler situó al Cadí a 4 puntos con su primer triple, pero una Aliaga letal se tomó su venganza (46-53). Todo apuntaba a un triunfo visitante con la cuarta falta de Soler y una técnica a Lahtinen en plena actuación de la colegiada Paula Lema y sus compañeros. Pero el Cadí no se dejó intimidar. Rivers situó a su equipo a solo tres puntos con un 2+1 y después con una canasta para el 54-57. La respuesta de las visitantes no se hizo esperar. Triple de Aliaga y tres tiros libres de Hermida para volver a poner a su equipo 9 puntos arriba. Téllez detuvo el partido a 4:31 del final (54-63). Apareció entonces Remenárová para cargar con toda la responsabilidad en ataque y forzar el tiempo muerto del Araski a 2 minutos del final (61-65). Campisano acercó todavía más a las leridanas con dos tiros libres, pero Alarcón puso el 63-67, antes de que Lahtinen anotara un triple y Seda forzara un nuevo parón de Téllez a 34.5 segundos del final (66-69). Remenárova, con un 2+1 llevó el partido a la prórroga, ante la desesperación de las visitantes.En el tiempo extra, el Araski pareció sentenciar después de una falta inexistente de Campisano sobre Aliaga (70-74). Pero Melgoza, con un triple, puso emoción. Los árbitros se empeñaron en ser protagonistas con una falta en ataque de Palma a 58.6 segundos del final que supuso el 73-76 de Aliaga. Pero a Lahtinen todavía le quedaba una bala y forzó una nueva prórroga con un triple, que no encontró la respuesta de Hermida. Ya con las jugadoras fatigadas, la más fresca fue Soler, que puso a su equipo en disposición de ganar el partido con dos triples casi consecutivos (86-80). Hermida puso emoción con otro triple, pero al Araski se le nublaron las ideas a la hora de empatar y el Cadí supo jugar con sus nervios. Soler y Palma sentenciaron desde la línea de tiros libres y las leridanas se llevaron un triunfo heroico, en una noche que el Palau tardará en olvidar. Más cerca de la permanencia antes de recibir el sábado 9 (19.30) al IDK Euskotren, que ayer perdió en su pista ante el Zaragoza por un amplio 60-70.

“Trabajamos muy bien la zona durante los últimos instantes”

Fabián Téllez, técnico del Cadí, señaló tras la victoria que “es muy complicado sacar conclusiones después de este final de partido. Ha habido mucho esfuerzo de las jugadoras y se merecen el triunfo porque estamos pasando por una fase de lesiones que nunca termina”, en relación a la baja de Ramette, que estuvo en el banquillo, pero con el brazo izquierdo en cabestrillo por su lesión en el hombro. “Ha sido muy complicado poder mantener el ritmo del Araski durante 50 minutos, estuvimos acertadas. También hemos trabajado muy bien la zona en los últimos instantes, ya que hemos colapsado su ataque. A partir de esta situación hemos sido capaces de sacar el duelo adelante”, concluyó el entrenador de las leridanas.