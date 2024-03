Triunfo valioso del Robles

Publicado por COLAU OBRADOR Verificado por Creado: Actualizado:

El Robles Força Lleida se impuso ayer a domicilio al Basket Almeda (56-66) y acabó así con su mala dinámica fuera de casa, donde solo había ganado dos partidos en toda la temporada. Las leridanas venían de dos derrotas consecutivas y tres de las últimas cuatro, lo que les había asomado a la parte baja de la clasificación.

El conjunto de Rubén Petrus salía con ganas contra un equipo que se encontraba penúltimo. Pese a que la primera canasta fue para las locales, el Robles contestó rápidamente y se puso con 6 puntos de ventaja en los primeros minutos de partido. El acierto desde la línea de tres de las leridanas asaltó la defensa de Almeda, más fuerte en la pintura que en la línea exterior. Al finalizar el cuarto, el Robles ya contaba con una ventaja de once puntos (12-23). El segundo cuarto seguiría con la misma dinámica, eso sí con menor anotación gracias los ajustes del Almeda. El equipo leridano quería aumentar la renta y terminó el cuarto con doce puntos de ventaja sobre las locales (27-39).La segunda mitad fue más difícil para las leridanas, puesto que las locales salieron con más intensidad. No obstante, el Robles pudo aguantar la embestida y seguir anotando para no perder la ventaja en el marcador. Las de Petrus terminaron el cuarto con la misma diferencia de puntos, anotando once cada equipo (38-50). El último cuarto fue el mejor de las locales, donde llegaron a acercarse a cinco puntos, pero el Robles supo reponerse, y de la mano de Pilar Comella desde la línea de tres terminó un partido muy serio y logró una victoria muy meritoria.Tras el encuentro, Petrus dijo que “nos hemos sacado una espina que llevábamos clavada como era la de ganar fuera de casa. En los dos primeros cuartos hemos estado casi a la perfección”. También quiso felicitar a sus jugadoras por la “fortaleza mental” y “ser capaces de ganar un partido muy sufrido”.