Vinícius evita la derrota del Madrid y vuelve a provocar en Mestalla

En su regreso a Mestalla tras el incidente racista de la pasada temporada, Vinícius volvió a ser protagonista en el estadio valenciano. En lo deportivo, marcó un doblete (50’ y 76’), con el que el Real Madrid evitó la derrota ante el Valencia, que se había adelantado con tantos de Hugo Duro (27’) y Roman Yaremchuk (30’), y provocó a la grada en los dos goles con el puño en alto y la mano en la oreja. El partido acabó con polémica y tangana ya que el árbitro, Jesús Gil Manzano, pitó el final justo cuando Bellingham marcó el gol que hubiera supuesto la remontada y le expulsó por protestar y posibles insultos.

Vinícius fue recibido con abucheos, aunque sin incidentes, por la afición del Valencia.El brasileño volvía a Mestalla nueve meses después de sufrir insultos racistas por parte de unos aficionados que el club local expulsó de inmediato. La seguridad del estadio requisó carteles amarillos en los que se leía el lema ‘Lim Go Home’ y en los que también había una referencia a Vinícius, que aparecía con una nariz gigante y el mensaje “Pinochius, I don’t care” (Pinocho, no me importas).Antes del partido, cerca de 20.000 valencianistas se manifestaron y rechazaron una vez más la gestión del máximo accionista del club, Peter Lim, y mostraron su descontento con la postura del gobierno valenciano con el Nou Mestalla.También hubo un homenaje a las víctimas del reciente incendio de Valencia y ambos equipos portaron una corona de flores.