El Llista sale del descenso

El Finques Prats Lleida Llista obtuvo ayer una victoria enorme al imponerse por 4-2 al Caldes. Suma tres puntos que valen su peso en oro y que le sirven para abondanar los puestos de descenso directo, con lo que se va aliviado al parón de dos semanas que ahora sufrirá la competición por la disputa, en los dos próximos fines de semana, de la Copa del Rey de la Copa Princesa, respectivamente. El triunfo no fue nada facil . Los hombres de Edu Amat fallaron seis lanzamientos directos entre penaltis y faltas directas. De haber estado un poco más acertados se hubieran ahorrado sufrir hasta el final, ya que el Llista no sentenció el partido hasta que faltaban 33 segundos para el final. Con esta victoria rompe una mala racha, ya que había encadenado cinco derrotas, solo había sumado 1 punto de los últimos 24 en juego y su última victoria databa del 10 de diciembre, cuando venció por 3-1 al Reus. El de ayer fue, por tanto, el primer triunfo de 2024.

El Llista, consciente de lo que había en juego, salió a por el partido y empezó a acercarse a la portería de Arnau Martínez. Pero una vez más, le costó encontrar el gol y el rival se mostraba pelibroso a la contra.En pleno dominio local y tras dos buenas primeras ocasiones para Xavi Aragonès (2’) y Nico Ojeda (4’), en el minuto 8 los árbitros señalaron penalti por un derribo a Sergi Folguera. El lanzamiento lo ejecutó Xavi Aragonès, pero erró. No se desanimó el Llista, que tuvo una gran ocasión en el minuto siguiente con un remate de Sebas Moncusí que detuvo el portero (9’) y, en el minuto 12, Sergi Duch abrió el marcador con un soberbio remate que ponía el 1-0 en el marcador. Pudo ampliar la distancia con un remate de Folguera que salió alto (19’) y, en el minuto 22, el Llisto dispuso de otro lanzamiento de penalti, por un nuevo derribo a Sergi Folguera, pero quien no acertó en esta ocasión fue Nico Ojeda. Cero de dos intentos. Para colmo de males, en la jugada siguiente Pau Cardona sorprendió a Javi Sánchez con un remate lejano que ponía en el marcador el 1-1 con el que finalizó la primera parte.Nada más empezar la segunda el Finques Prats dispuso de un tercer lanzamiento, esta vez por un penalti a Nico. Lanzó Nuno y tampoco acertó (27’). La pésima racha se mantuvo en la cuarta oportunidad, que llegó por una azul a Pujadas (29’). Tiró Folguera y no mejoró la estadística. Cero de cuatro.El lado positivo era que el equipo mantenía el control del juego. Pero no lograba una renta tranquilizadora. Nico rozó el gol con un remate al poste en el minuto 30 y, acto seguido, el propio Nico Ojeda marcó un gran gol que ponía un esperanzador 2-1 (30’).El Llista aprovechó a la perfección la euforia del gol y, un minuto después, Nuno se hizo con la bola en pista propia y se lanzó hacia la portería rival sorteando a cuantos le salían al paso. Lanzó un tremendo disparo que puso el 3-1 (31’). Pudo sentenciar dos minutos más tarde. Ballart vio una tarjeta azul y Nico intentó acertar en el lanzamiento. Pero la portería seguía pequeña para los lanzadores y falló. Cero de Cinco.El Caldes no se rendía y, en el minuto 41, Marc González marcó el 3-2 que dejaba el partido abierto, para desgracia del Llista. En un final trepidante, el Llista cometió la décima falta en el minuto 46, pero González también falló la falta directa.El Caldes se la jugó quitando al portero y situando a cinco jugadores de pista. Nico recuperó la bola, lanzó desde lejos a puerta varía y la pelota tampodo entró (48’). El último minuto fue de alta tensión. Azul a González y nuevo fallo en la directa, esta vez a cargo de Nuno (cero de seis) y, a falta de 33 segundos y en superioridad numérica, Xavi Aragonès selló el vital triunfo con el 4-2.

El entrenador del Finques Prats Lleida Llista, Edu Amat, daba una gran importancia a la victoria conseguida ayer, que permite al equipo ir al parón de dos semanas que ahora sufrirá la competición, fuera de las posiciones de descenso directo. Aunque lamentaba que sus jugadores fallaran seis lanzamientos directos, entre penaltis y faltas directas, insistía en que lo principar era ganar. “Era un partido en el que lo más importante era sumar los tres puntos. El equipo ha sabido leer el partido y estamos muy contentos por haber salvado esta situación comprometida”, valoraba. “Había que ganar, daba igual como”, insistía, muy satisfecho porque “hemos salvado el primer match ball. Ahora hay que seguir así”.

En cuanto a los seis lanzamientos fallados, admitía que “había mucha tensión en este partido. Y en estas situaciones nos cuestar marcar. La portería se nos hace pequeña. Los lanzamientos los trabajamos durante la semana, pero no nos han salido. Con un poco de acierto era para golear y con una diferencia mayor en el marcador el final se hubiera vivido de otra manera”.Agradeció también a la afición el apoyo que, una vez más, dio al equipo. “Siempre lo decimos, cuando la afición nos anima así, en la pista lo notamos y somos un jugador más. Nos han transmitido energía y por eso les hemos dedicado la victoria”. En cuanto al parón, valoró que “cuando pierdes quieres jugar lo antes posible, pero ahora, estas vacaciones nos irán bien”.