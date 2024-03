Otro hito histórico de Pueyo

Publicado por REDACCIÓ XXII Verificado por Creado: Actualizado:

El leridano Jaume Pueyo volvió a hacer historia al conseguir ayer el mejor resultado de siempre del esquí de fondo español en la Copa del Mundo finalizando en décima posición en Lahti (Finlandia). Fue en la especialidad de esprint libre en la que el esquiador de La Seu d’Urgell ya había hecho historia hace un par de semanas en Minneápolis al concluir en la decimosexta posición.

Para ver el anterior mejor resultado en el circuito de máximo nivel mundial hay que remontarse a Oslo (Noruega), el 16 de marzo de 2002 , donde el cántabro Juan Jesús ‘Juanji’ Gutiérrez, consiguió la undécima posición en los 50 km. Todo ello excluyendo los resultados obtenidos en su día por el alemán nacionalizado español Johann Muehlegg, que fue suspendido por dopaje.“Es mi mejor resultado de la temporada. En los cuartos y semis me encontraba bien y con fuerza, pero he hecho una salida lenta en semis y ha sido muy difícil pasar. Sigo cogiendo experiencia, pero de aquí ya no nos sacan”, comentaba un eufórico Jaume.Martí Vigo, su entrenador, señalaba por su parte que “estamos muy contentos y ya consolidándonos en Copa del Mundo. Este es su segundo ‘resultadazo’. Ahora iremos a dos Copas del Mundo consecutivas y a ver qué tal nos va”, decía esperanzado. Pueyo está manteniendo una progresión increíble y consolidada, algo que da grandes esperanzas al esquí de fondo español. La prueba fue ganada por el imparable noruego Johannes Klaebo, que también se impuso en la anterior prueba contra el crono en Minneápolis y esta temporada prácticamente cuenta sus participaciones por victorias.Jaume Pueyo, de 22 años y perteneciente al Club d’Esquí de Fons Urgellet Cerdanya (CEFUC), afronta su sexta temporada en la estructura de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI). A principios del mes de febrero tomó parte en el Campeonato del Mundo sub-23 en la localidad eslovena de Planica, donde se quedó muy cerca de las semifinales del esprint, su gran especilidad. El urgelense, que debutó en unos Juegos Olímpicos en la cita de Pekín 2022, se vio involucrado en una caída durante la ronda de cuartos de final que le privó de progresar hasta semifinales.