Triunfo de la mano de Hasbrouck

Una canasta de Kenny Hasbrouck casi sobre la bocina dio ayer al ICG Força Lleida un nuevo triunfo, el tercero consecutivo, imponiéndose en la cancha del Oviedo (73-75). Liderados por el leridano Marc Martí, los asturianos vieron como Gerard Encuentra celebraba su centenario como técnico en la LEB Oro con su victoria 63, manteniendo al equipo en la pelea por el factor pista en el play off, remontando 14 puntos de desventaja en el último cuarto y logrando el décimo triunfo en los últimos 12 partidos de Liga.

Dominio de los leridanos en el arranque, con Vega inspirado desde la línea exterior y un esperanzador 6-12 de salida. Sin embargo, no tardó en despertar el Oviedo gracias a Sanz, que culminó un parcial de 8-0 para colocar a los suyos por delante. Entraron las primeras rotaciones y esto coincidió con la peor versión defensiva del ICG Força Lleida, que se vio contra las cuerdas después de un triple de Horton (22-15). Encuentra pidió tiempo y explicaciones a sus jugadores sobre el tanteo de los visitantes. Lobo y Simeunovic aportaron más físico, pero los asturianos estaban más intensos en el juego interior y alcanzaron una máxima renta de 9 puntos (27-18) que redujo Krutwig antes de terminar el primer cuarto.Duscak elevó la renta de los locales hasta los 11 puntos, con Lobo en el banquillo después de su segunda personal. Un pequeño parcial de los visitantes hizo que Javi Rodríguez solicitara su primer tiempo muerto (31-25). Elisias anotó y con su canasta dio paso a un parcial de 0-8 del ICG Força Lleida, que volvió a la pelea (33-33). El duelo se intensificó, con mucho contacto en la pintura y Simeunovic fuera de concurso tras su tercera personal sobre el leridano Martí. La secuencia de tiros libres benefició a los leridanos, que se encontraron 3 puntos arriba tras una bandeja de Kuath a 3 segundos del descanso. Una falta infantil de Diogo Brito dio la oportunidad a Duscak de situar el 40-41, que dejaba todo abierto de cara a la segunda mitad.El ICG Força Lleida volvió a dar su peor versión defensiva en el tercer cuarto, con el Oviedo alcanzando los 8 puntos de ventaja (54-46) ante un Encuentra desesperado. Una técnica de Matulionis no hizo más que elevar la racha de los locales, que llegaron a situarse con 14 puntos de ventaja (60-46) tras un parcial de 13-0. Suerte que el equipo de Encuentra se puso las pilas y minimizó el golpe desde la defensa y acercándose en el luminoso de Pumarín (61-54). No parecía que la victoria fuera a decantarse del lado leridano, teniendo en cuenta que los locales seguían mandando a 4:25 del final (69-64). Pero un triple de Lobo, que supuso el 71-69, cambió el panorama. Al Oviedo le entraron los nervios. Javi Rodríguez pidió tiempo muerto y tras varios errores Kuath se encargó de empatar el encuentro. Nuevo fallo de un Oviedo que había dependido demasiado de Marc Martí y canasta de Hasbrouck a falta de 21.59 segundos para el final. El ICG Força Lleida se ponía por delante por primera vez desde el descanso. Hasbrouck cometió una rápida falta sobre Horton, que no perdonó desde la línea de tiros libres y estableció el 73-73 a 17.05 segundos del final. Tiempo muerto de Encuentra y decisión de entregar el balón a Hasbrouck. El estadounidense subió el balón, se plantó en la zona de tiros libres, se deshizo de su marca y con un tiro certero sentenció el partido cuando restaban 0.15 segundos para el final. El intento del Oviedo de forzar la prórroga se quedó en nada, ya que el balón dio en el tablero y el rebote fue directo a las manos de Kuath, que ya celebraba un nuevo triunfo.

Gerard Encuentra, técnico del ICG Força Lleida, manifestó después de la victoria que “sabíamos que era una pista muy complicada y tiene mucho mérito ganar aquí. El partido ha ido a rachas, al principio ellos han estado mejores, jugando al ritmo que deseaban y nosotros con muy poca defensa. Estábamos muy blandos, no estábamos presionando nada. Cuando hemos podido cambiar eso y jugar un poco más duro, no estar pendientes de quien mete más puntos, pues hemos igualado el marcador. En el tercer cuarto, la sensación es la misma que el primero. Nos hemos relajado y pensábamos que el trabajo ya estaba hecho. Se han puesto 14 puntos arriba y nosotros, aunque es una situación muy complicada, seguimos compitiendo. Jugar con dos cincos nos ha ido muy bien, rebotear y estar más intensos. Al final, dos canastas de Kenny han decidido, pero podía ganar cualquiera”, añadió Encuentra.

Sobre la remontada, el técnico del ICG Força Lleida señaló que “el Oviedo ha jugado muy bien y no sabíamos cómo pararlos. Supongo que las dinámicas también influyen en seguir creyendo”. En cuanto a jugar con Kuath y Krutwig en el juego interior, junto a Lobo y Hasbrouck en el exterior, Encuentra manifestó que “nos estaban cambiando en el bloqueo directo y nosotros hemos optado por dos manejadores muy claros del pick & roll, Lobo y Hasbrouck. A la vez queríamos castigar esa liberación con dos jugadores físicos. Hay días que no te sale bien, pero esta vez sí”. El guión del partido, muy parecido al de la primera vuelta, hizo que el entrenador del ICG Força Lleida reconociera que “nos tienen muy bien estudiados, aunque este partido a ido un poco más a rachas. En el Barris Nord ellos jugaron muy bien excepto 3 minutos que les penalizamos. Hemos tenido la suerte de que Hasbrouck ha vuelto a ser diferencial”. En cuanto a la racha de 10 victorias en las últimas 12 jornadas, el entrenador dijo que “solo pensamos en preparar el partido de Ourense. No te dan un premio por las rachas, así que a seguir trabajando, porque el equipo tiene una buena dinámica y creo que es el momento de seguir alargándola”.