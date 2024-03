Un Camp Nou espectacular

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Las obras del nuevo estadio del FC Barcelona siguen su curso, pero ya se van conociendo detalles de cómo será el nuevo templo del barcelonismo una vez finalizada la reforma. El club ha presentado el proyecto en la sede del Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC), con lo que se han desvelado las primeras imágenes y detalles de la nueva instalación. Entre las novedades que se han dado a conocer está que la cubierta será la más grande de Europa y habrá tres grandes vídeomarcadores, en lugar del marcador de 360 grados que se mostró inicialmente.

En la presentación el club mostró diferentes espacios del estadio, como la nueva sala de prensa, que será inclinada. La remodelación iría más avanzada de lo previsto inicialmente y desde el club se ha dado a conocer la posibilidad de que el equipo ya pueda jugar partidos en noviembre de este mismo año, aunque las obras no estarían totalmente acabadas y, por ejemplo, se seguiría trabajando en la tercera galería. En cualquier caso, la capacidad sería superior a la de Motjuïc.Por otra parte, Oriol Romeu, que participó ayer en la presentación del MIC explicó que, después de un inicio de temporada “bueno”, su rendimiento bajó y ha llegado a sentir que no disfrutaba jugando al fútbol y remarcó que no ha sufrido “ningún tipo de problema mental” y reivindicó que “afortunadamente las sensaciones cada vez son mejores”.