El Lleida visita a otro filial para meter presión

El Lleida Esportiu afronta hoy (18.00/Lleida En Joc) ante el Espanyol B su segundo partido a domicilio seguido, ambos ante un filial, en el que espera repetir el triunfo del pasado domingo ante el Valencia Mestalla (0-1) para empatar a puntos al frente de la tabla con el Badalona Futur y meter presión tanto al líder –que visita al Formentera– como a sus otros rivales en la zona noble de cara a sus partidos de mañana, a excepción del Europa que también juega hoy (18.00).

El técnico azul, Ángel Viadero, declaró ayer en rueda de prensa que el objetivo del equipo es “seguir disfrutando del día a día y crecer a nivel grupal” para afrontar las últimas nueve jornadas de Liga. El técnico señaló que “creo que esta es la mejor manera de competir” y evitó “poner una presión innecesaria” al equipo en la lucha por la primera plaza, que otorga el ascenso directo, y la consiguiente lucha por el play off, que el equipo azul, segundo, tiene bien encarrilado porque aventaja en 11 puntos al Torrent, el primer equipo que no jugaría la promoción en la sexta plaza.Precisamente, el siguiente en la tabla es el Espanyol B, que está séptimo, y el pasado fin de semana puso fin a una racha de 10 jornadas sin perder –con seis victorias y cuatro empates–, tras caer en casa del Badalona Futur (1-0). Viadero destacó la buena racha del filial blanquiazul: “Han empezado a mejorar mucho después de hacer un cambio de ciclo en verano y son un equipo muy divertido de ver y con un entrenador que me parece fantástico (Manolo González)”, declaró el cántabro, que espera un guion similar al de la semana pasada en Paterna. “El Espanyol B tiene comportamientos con balón un poco diferentes que el Mestalla, pero también tienen jugadores con muchísima calidad, que en su mayoría serán profesionales, y que si les das tiempo y espacio para correr te castigan”, añadió.Viadero también destacó que “ha sido una de las mejores semanas de trabajo este año” y alabó que “toda la plantilla está a un gran nivel y preparada para competir porque a estas alturas empiezan a haber problemas de lesiones y sanciones”. En esa línea, apuntó que ha habido jugadores con molestias esta semana, pero no descartó a ninguno.

Casi agotadas las entradas para asistir al partido

El Lleida anunció ayer que quedaban solo 25 entradas disponibles para el partido que debían recogerse en las oficinas del club leridano, ya que el Espanyol no vende entradas en sus taquillas y facilitó más de un centenar al Lleida para que las vendiera entre su afición.