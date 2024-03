Lanzados a por la cuarta posición

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El ICG Força Lleida afronta esta tarde (19.00) en la pista del Ourense la segunda salida consecutiva en busca de un triunfo, el decimosexto del curso y el séptimo como visitante, que le permitiría ascender a la cuarta posición, empatado con uno de los dos equipos de Burgos, ya que ambos vivirán también hoy un derbi de alto voltaje en la pista del San Pablo.

Gerard Encuentra sabe de la relevancia que tiene esta vigésima tercera jornada de Liga y por ello reconoce que “ganar en Ourense sería una victoria muy importante para nosotros, porque es el equipo que hace el corte del play off y sería dar un paso adelante en una pista donde rivales como Valladolid y Alicante han perdido”.El técnico leridano advierte de la dificultad que entraña el partido. “El Ourense está en un buen momento de forma. La pasada jornada estuvo cerca de ganar en la pista del Tizona, que sabemos lo complicada que es. Ha recuperado a casi todos los lesionados y tiene buenos jugadores y con mucha experiencia en la Liga”, afirma Encuentra, que cree que el partido “será una guerra de estilos, donde cada uno intentará imponer su juego. Veremos si estamos acertados, si somos capaces de frenar sus puntos fuertes y a la vez potenciar los nuestros. Será un partido muy disputado como el de Oviedo, que si bajamos la energía nos castigarán y a veces estás a tiempo de recuperarlo y otras no. Esperemos que no nos toque recuperar y mantener un nivel de energía los 40 minutos”, afirmó.El ICG Lleida, que esta vez ha viajado a Ourense en avión pensando en el vital duelo del miércoles ante el Burgos en casa, solo ha perdido dos partidos de los últimos catorce, ante Coruña y Estudiantes. Es por ello que Gerard Encuentra confía en aprovechar esta buena dinámica de juego y resultados para seguir sumando y acercarse al segundo gran objetivo de la temporada, lograr el factor pista a favor, ya que el primero, que era entrar en el play off, está prácticamente asegurado, dado que aventaja al décimo clasificado en seis victorias a falta de doce jornadas para acabar la fase regular. “Ahora estamos en una buena dinámica, el equipo está con confianza y cuando llegas a finales ajustados tiene serenidad. Tenemos que ser un equipo competitivo y no bajar el nivel de energía. No podemos arrepentirnos de nada, tenemos que salir a morder, porque ganar sería dar un paso muy importante para encarar el play off y dejar a un rival directo más atrás”, señaló.