Desacertados

El Lleida Esportiu dejó escapar la buena oportunidad de dormir empatado en el liderato y sufrió un doloroso revés al perder 3-1 ante el Espanyol B, en la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Fue un partido que se le puso cuesta arriba muy pronto por culpaa de sus errores. Al cuarto de hora ya perdía por 2-0. Después tuvo muy buenas oportunidades pero, o no acertaban ante puerta o se encontraban con el meta Iker Venteo. De este modo, el Lleida cae a la tercera posición en beneficio del Europa, segundo tras ganar 4-2 a La Nucía y que ahora empata a puntos con el Lleida con un partido menos. El Badalona Futur puede situarse hoy a seis puntos si gana al Formentera.

El partido no pudo empezar peor para los de la Terra Ferma. Las dos primeras ocasiones del partido se tradujeron en goles espanyolistas. La primera jugada fue en el minuto nueve, después de que el centro del campo local superara la presión, llegó el balón en el vértice del área a Javi Hernández, que centró a Kenneth, solo al segundo palo y, ayudado por el despiste de Lozano y Cortijo, remató a placer y puso el 1-0. La siguiente jugada que condenó al Lleida llegó en el minuto 15. Tras un rechaze del portero, los centrales no se pusieron de acuerdo para rechazar el balón y el malentendido lo aprovecharon Javi Hernández y Kenneth, que se plantaron solos ante Iñaki. El primero hizo el pase de la muerte para que el segundo volviera a marcar a placer. 2-0. Doblete de goles para Kenneth y de asistencias para Javi Hernández. A partir de aquí, el despertar leridano. En el 21, Cortijo recogió un balón botando en la frontal pero su volea pasó a centímetros del poste. El Lleida volcado al ataque llegaba con facilidad y parecía que gozaba de situaciones muy claras, pero todas terminaban en córner. En dos de ellos el Lleida tuvo las más claras. En el 32 Figueras no pudo rematar un balón muerto entre un mar de piernas. Pero la más clara, otra vez a la salida de un córner, volvió a ser de Figueras, que remató solo a la frontal de la pequeña y cuando el balón ya se introducía, un defensa desvió con el cuerpo a córner.La segunda parte siguió con el guión de la primera. El equipo local dominaba el marcador y el Lleida el balón y las ocasiones. A la hora de partido le cayó un rebote a Montero en el punto de penalti y con toda la portería para él, disparó alto. El Lleida, en pleno crecimiento, encerró a su rival atrás. Y una triangulación entre Montero y Becerra terminó con un pase de la muerte a Musa Isah y esta vez no falló, anotó el 2-1 y su primer gol con la camiseta del Lleida (64’).El partido cambió de escenario. El Lleida tuvo más ocasiones, ambas de Vigario, jugador poco acostumbrado a facetas ofensivas y que ayer jugaba en el centro del campo, en una posición poco habitual para él. La primera para el portugués fue un remate que desafortunadamente fue a parar cómodamente a las manos de Venteo. La segunda llegó en el minuto 85. Su remate lo detuvo el meta local, que redondeaba así una gran actuación.Faltaba poco para el final y el Lleida seguía intentanto llevarse al menos un punto. Pero entonces llegó la sentencia definitiva. Ton Ripoll perdió el balón en una zona comprometida. Robó Forns, que superó a Òscar Rubio y condujo el balón hasta hacerle el pase de la muerte a Bashiru, que marcó el 3-1 en el minuto 88 de partido. Ya no había tiempo para más y el Lleida sufría la octava derrota de la Liga que le dificulta la lucha por el liderato.

El entrenador del Lleida, Àngel Viadero, declaró tras el partido que el equipo había pagado un mal inicio. “La clave del partido ha estado en que hemos encajado dos goles temprano que hubieran podido ser evitables, estos errores iniciales nos han condenado”, señaló. Tras el lamento, el cántabro afirmó que “nosotros siempre nos hemos marcado ser un equipo ambicioso, y un equipo ambicioso no puede conceder este tipo de errores”, inisistó, añadiendo que “con el 2-0 nos hemos volcado al ataque y esto nos ha expuesto mucho, las ocasiones han venido por el descontrol fruto del resultado”, añadió.

Con el marcador en contra desde tran pronto, reconoció que “nuestro partido ha sido mas a la heroica y no lo hemos jugado con cabeza, eso nos ha hecho mostrar un partido sin control, lo que nos ha llevado a la derrota”Finalmente el técnico concluyó diciendo que “no hemos hecho un mal partido en líneas generales, el equipo ha sabido llegar y ser reconocible pero insisto, los errores iniciales nos han condenado”.Por su parte, Chuli afirmó que “así es el fútbol, el otro día en Valencia ellos merecieron más y hoy hemos sido nosotros. Así es el fútbol, no tiene otra explicación”, inisistió.