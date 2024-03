El Cadí, sin ideas

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Cadí cayó ayer ante el IDK Euskotren (45-57) y deberá seguir peleando por la permanencia en las últimas 6 jornadas de la Liga Femenina, con un estrecho margen de 3 o 2 triunfos, dependiendo del resultado de hoy del Gran Canaria en la pista del Ferrol. Las leridanas firmaron en el Palau un partido demasiado irregular, se quedaron sin ideas en ataque y el rival sentenció entre el final del tercer cuarto y el inicio del último con un parcial de 0-13.

El equipo del Alt Urgell supo llevar el partido a su terreno en el primer acto, siendo muy intenso y provocando que el rival perdiera muchos balones. Así, el resultado se mantuvo ajustado. Comenzaron las rotaciones y el Cadí cogió confianza con el 10-8 de Brown. Sin embargo, una antideportiva inexistente de Soler sobre Mbulito hizo que el IDK reaccionara, antes de que Remenárová cerrara el cuarto con un tiro libre (11-10). La poca anotación y el ritmo trabado siguió en el segundo parcial, tanto que la entrenadora visitante, Azu Muguruza, pidió tiempo a 7:21 del descanso sin que nadie anotara. Las vascas desatascaron el partido y pasaron a dominar, especialmente después del primer triple del partido, de Mbulito. La calidad de Fankam situó a las donostiarras 5 puntos arriba (15-20), pero respondió Soler. El segundo tripe de Mbulito, que llegó tras un 2+1 de Brown, hizo que Fabián Téllez parara el duelo (20-25). Pero el IDK dio el primer paso para llevarse el duelo, pues Tunstull, ex del Sedis, anotó dos canastas consecutivas y Massey un triple para completar un parcial de 0-10 (20-32). Suerte que Lahtinen pudo frenar la sangría con otro triple y dar algo de aire a un Cadí demasiado fallón (23-32).Comenzó muy bien el equipo leridano el tercer acto, con Soler efectiva y Remenárová castigando bajo el aro (30-34). La tercera falta de Lahtinen dejaba la dirección muy tocada, pero el conjunto de Téllez consiguió situarse a solo 2 puntos (34-36) después de una canasta de la finlandesa, que se multiplicó ante las bajas de Ramette y Melgoza. Pero Tunstull lideró a sus compañeras en un momento muy delicado. Anotó 5 puntos seguidos que mantuvieron al IDK por delante y abrió el parcial de 0-7 con el que las vascas cerraron el tercer periodo. A pesar del tiempo muerto de Téllez, el Cadí se vio otra vez 9 puntos por debajo (36-45). Si el público del Palau esperaba una reacción local, se encontró con todo lo contrario, la sentencia por parte del IDK. Dos canastas fáciles de Prieto y González, con Tunstull poniendo el lazo a un parcial demoledor de 0-13 que situó a las visitantes con una máxima diferencia de 15 puntos (36-51). Lo único que fue capaz de conseguir el Cadí fue devolver el partido al caos, pero no supo aprovechar la falta de anotación de las vascas. Un triple de Campisano a 3:02 del final dio algo de esperanzas (43-53), pero Muguruza detuvo el partido con criterio. Remenárova rebajó la desventaja hasta los 8 puntos, pero la resistencia del Cadí terminó con el 45-53. No existió la épica y el IDK Euskotren terminó sentenciando con dos recuperaciones de Mbulito, llevándose la victoria por 12 puntos de diferencia.La decimoquinta derrota de la temporada deja el play off por el título imposible y el objetivo del Cadí en las últimas seis jornadas pasa por lograr la permanencia. El domingo 17 (12.30), el equipo leridano visitará al Zaragoza en un difícil compromiso, mientras que el duelo definitivo llegará el jueves 28 (21.00) cuando el Cadí reciba en el Palau al Gran Canaria.

Fabián Téllez: “Si no damos un paso adelante, lo pasaremos mal”

Fabián Téllez, entrenador del Cadí, señaló tras el partido que “hemos hecho un mal partido, especialmente en el apartado ofensivo, ya que en defensa estuvimos bien. No hemos sido capaces de frenar su juego interior. Sus jugadores ‘grandes’ han hecho los mismos puntos que todas nosotras (45). Espero que seamos conscientes de lo que se nos viene encima, porque todos tienen un juego interior muy parecido y tenemos que dar un paso adelante o lo vamos a pasar peor de lo que pensamos”. Téllez añadió que “no podemos esperar que esto se saque adelante con la inspiración de Soler. Cada una tiene que tener su parcela de responsabilidad. Si no es así, lo vamos a acabar pasando muy mal”, avisó el entrenador del Cadí.