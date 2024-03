Jorge Martín golpea primero en el Mundial

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Jorge Martín (Ducati) firmó un sábado perfecto en el GP de Catar, primera prueba del Mundial de MotoGP, después de atar una ‘pole’ de récord y de ganar la carrera esprint. Al podio se subieron también Brad Binder (KTM) y Aleix Espargaró (Aprilia), mientras que Marc Márquez se estrenó con Ducati con el quinto puesto y su hermano Àlex (Ducati) fue séptimo.

Una vez apagados los semáforos, Martín retuvo su posición de privilegio frente al acoso de Binder. Marc Márquez, que se garantizó el sexto puesto en la parrilla, cayó dos puestos, aunque solo unos giros después consiguió recuperarlos. Espargaró se vio superado por un Bagnaia que se aupó pronto a posiciones de podio. Aun así, el propio piloto catalán, Enea Bastianini (Ducati) y el mayor de los Márquez se mantenían a su rueda a la espera de cualquier error de los tres primeros. El de Cervera ascendió al quinto lugar y, solo una vuelta después, al cuarto, amenazando el podio de ‘Pecco’. Por delante, Martín se escapó. Un pequeño error de Marc permitió a Espargaró devolverle el adelantamiento. El de Granollers todavía tuvo tiempo para superar a Bagnaia y resistir la velocidad punta de la Ducati en recta. Marc Márquez confirmó su quinta plaza y su hermano y compañero Àlex Márquez, fue séptimo, justo por delante de Pedro Acosta (KTM) y Maverick Viñales (Aprilia), octavo y noveno, respectivamente.Antes de la carrera esprint, Jorge Martín ya había enseñado sus cartas. Un crono de 1:50.789 le valió al madrileño para batir la ‘pole’ del trazado, siendo un segundo más rápido que la ‘pole’ de noviembre. Con ello, se aseguró encabezar la primera línea de parrilla por delante de Aleix Espargaró y de Enea Bastianini (Ducati), segundo y tercero, respectivamente. Marc Márquez se garantizó el sexto puesto, cerrando una segunda fila en la que estarán Brad Binder y el vigente campeón de la categoría reina, ‘Pecco’ Bagnaia, quinto. Àlex Márquez partirá noveno, por detrás de Di Giannantonio (Ducati) y Pedro Acosta.

“Me he divertido y pude adelantar en una recta”

“Me he divertido y adelanté en la recta”, explicó Marc, Márquez que pasó a Aleix Espargaró por la derecha a pocas vueltas del final de la carrera esprint. “Cometí un error en la primera vuelta, que podíamos cometer. Me metí en una pelea con Fabio di Giannantonio un poco absurda, y luego tuve que apretar mucho para llegar a los de delante”, explicó el leridano. Pero una vez cogió el ritmo, Marc Márquez empezó a ganar posiciones y daba la impresión, incluso, de que podía haber llegado al podio. “Luchar con la Ducati es más fácil porque adelantas en la recta”, insistió. “Me faltan tres décimas que sí tienen otros pilotos, como Jorge Martín o Aleix”, lamentó. Con los pies en el suelo y sin marcarse expectativas, el debut de Marc Márquez debe tomarse como un buen indicativo de que las cosas van por el buen camino. “Para mi mentalidad es un buen debut, pero se puede hacer mucho mejor; ganando. Estoy donde dije: hay tres o cuatro pilotos más rápidos que yo”, añadió el leridano.“No sé qué está pasando porque he tenido otra vez muchísimas vibraciones, entrando a curva ya empiezo a tener mucho ‘chatter’ (rebote de las ruedas) trasero y casi en cada curva, así que no estoy pilotando como me gustaría”, señaló el ganador de la carrera, Jorge Martín después de la prueba. Mientras, en Moto2, la ‘pole’ fue para Arón Canet, mientras que el brasileño Diogo Moreira, que reside en Alcarràs, debutó en la categoría con el puesto 26.