Alexia marca en su regreso al Barcelona tras su lesión

Después de 117 días de baja Alexia Putellas volvió a jugar con el Barcelona y participó con un gol en la victoria por 1-7 en su visita a la Real Sociead. Alexia entró al terreno de juego en el minuto 67 y marcó el gol que cerraba la cuenta barcelonista, marcando el 0-7 en el minuto 81.

El Barcelona ratificó su sólido liderato y su condición de invicto ante una Real Sociedad más pendiente del encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina y que muy poco pudo hacer ante el poderío del equipo azulgrana, como refleja el 1-7 final.Las donostiarras se juegan en tres días su clasificación para la final copera ante el Atlético de Madrid, en la que todo indica que el Barça será su rival, y ese poso de que éste era un encuentro secundario para el equipo blanquiazul, a pesar de tener enfrente al líder de la Liga F, no estuvo ausente del todo en las instalaciones de Zubieta.El equipo de Jonatan Giráldez fue muy superior desde el pitido inicial, encerró a una Real con muchas rotaciones en su once titular y no tardó en encarrilar el choque y vivir un partido muy tranquilo.Ahora el próximo reto del Barça es este jueves, a las 21, en la vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina. El resultado de la ida (0-3) hace que el Barça tenga prácticamente pie y medio en la final, pero falta sellar la clasificación.

El masculino se entrena pensando en Nápoles

La plantilla masculina se entrenó ayer en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, para preparar el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions, mañana ante el Nápoles en el Estadi Olímpic. El equipo de Xavi empató 1-1 en la ida y el técnico llamó ayer a varios jugadores del Barça Atlètic, para completar la sesión, ante las numerosas bajas del primer equipo.

Los italianos aún no han perdido con Calzona

El Nápoles estrenó entrenador en el partido de ida ante el Barcelona. Antes de ese encuentro el club echó a Walter Mazzarri y fichó a Francesco Calzona. Con el nuevo técnico el Nápoles aún no ha perdido y suma dos victorias y tres empates, incluído el 1-1 ante el Barcelona.

El clásico en el Barnabéu se jugará el 21 de abril

El clásico de la jornada 32 de Primera, entre el Real Madrid y el Barcelona, se jugará en el Bernabéu el domingo 21 de abril a las 21.00, según dio a conocer LaLiga.