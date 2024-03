Bagnaia empieza mandando

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) comenzó la temporada de la misma manera que acabó 2023, ganando con autoridad, siendo el claro vencedor del GP de Catar de MotoGP en el circuito de Lusail. El campeón del mundo dominó desde la primera vuelta, pues aunque Jorge Martín (Ducati) había conseguido la ‘pole’, no aguantó el tirón inicial del italiano y al final tuvo que pelear con Brad Binder (KTM), que le ganó la partida. Mientras, Marc Márquez se estrenó con Ducati con un meritorio cuarto puesto, mientras que su hermano y compañero de equipo, Àlex Márquez, acabó en la sexta posición.

El primer incidente lo protagonizó Raúl Fernández, con problemas en su Aprilia, que se detuvo, lo que obligó a cancelar la salida al no abandonar la pista cuando se lo comunicaron desde dirección de carrera. Fernández tuvo que marcharse con su moto y los mecánicos a la calle de talleres, desde donde salió, mientras que el resto de mecánicos entraban con los calentadores de neumáticos para evitar que estos perdiesen temperatura. Dirección de carrera decidió quitar una vuelta al recorrido, pasando de 22 a 21. La moto de Raúl Fernández no arrancó y el piloto tuvo que irse corriendo a por su segunda moto para hacer nuevamente la vuelta de calentamiento antes de que se cerrase el ‘pit lane’ e incorporarse a la formación de salida desde la última posición.

Jorge Martín no falló tras apagarse por fin el semáforo, momento en el que Marc Márquez recuperó una posición al salir mal Aleix Espargaró (Aprilia), como también perdió posiciones el debutante Pedro Acosta (KTM). Martín no pudo aguantar el ataque de Bagnaia, que le superó en el segundo parcial. El italiano completó el giro inicial como líder, seguido de Martín, Binder y Marc Márquez, que adelantó a Enea Bastianini (Ducati). En el segundo giro, todos los pilotos pudieron tirar con fuerza y así se produjo una secuencia de hasta cuatro vueltas rápidas de carrera, la última de ellas protagonizada por el ‘rookie’ Acosta. Con Bagnaia como líder, intentaron impedir que no se escapara Binder, Martín y los hermanos Márquez, pues Àlex logró adelantar a Bastianini para ponerse tras la estela de Marc. No se habían acabado los problemas para el italiano, que tampoco pudo frenar las ganas de Acosta, que le adelantó antes de acabar el tercer giro. En la cuarta vuelta, Martín consiguió dar buena cuenta de Binder y Acosta intentó el primer adelantamiento sobre Àlex Márquez, quien se lo devolvió casi de inmediato, pero no cejó en su empeño el de Mazarrón, que antes de acabar la quinta vuelta se intercaló entre los hermanos Márquez.

Bagnaia mantuvo el liderato y se formó un quinteto de perseguidores, con Àlex Márquez un poco descolgado rodando ‘entre dos aguas’, por delante de un trío encabezado por Bastianini y formado también por Fabio di Giannantonio (Ducati) y Aleix Espargaró. Bagnaia consiguió abrir un pequeño hueco que en la novena vuelta era de un segundo respecto a Binder, Jorge Martín, Marc Márquez y Acosta. Jorge Martín decidió pasar al sudafricano para intentar neutralizar al italiano, pero ambos se colaron al final de recta en la siguiente vuelta y el cuarteto se volvió a reagrupar, pero la ventaja del italiano aumentó en dos décimas de segundo. Mientras, la atención estaba fijada en la caza de Binder a Bagnaia, Pedro Acosta le metió la moto a todo un Marc Márquez para quitarle la cuarta plaza, aunque en la decimotercera vuelta se fue largo en una curva y ese momento lo aprovechó el 8 veces campeón del mundo para recuperar el puesto. A 7 vueltas del final, Bagnaia contaba con ocho décimas sobre Binder, que poco a poco le arañó terreno, si bien dio la impresión en todo momento que el italiano tenía controlada la situación, al contrario que Acosta, que comenzó a bajar su rendimiento, cediendo terreno primero ante Àlex Márquez y después con Bastianini. A Acosta le iba a tocar sobrevivir de la mejor manera posible hasta el final de una carrera que en las posiciones de cabeza ya estaba muy consolidada, con Bagnaia líder, por delante de Binder, Martín, Marc Márquez y Àlex Márquez en las cinco primeras posiciones, con este siendo superado finalmente por Enea Bastianini.

“Hubiera firmado ser cuarto en mi debut con Ducati”

“En el test de Valencia hubiera firmado ser cuarto en mi primera carrera con la Ducati. En este circuito siempre he sufrido con mi pilotaje con la goma delantera”, recordó Marc Márquez, que con Honda solo ganó una vez en Catar. “Costaba adelantar, porque a la que te acercas a la moto de delante las presiones se disparan”, explicó cuando le preguntaron por lo cerca que estuvo de Jorge Martín en las últimas vueltas. Recuperado ya de su lesión, el leridano aseguró no haber sentido un gran desgaste. “A nivel físico la carrera es más fácil con la Ducati. Pero me peleé más con la moto que el sábado. Hicimos un pequeño cambio en la puesta a punto que no nos terminó de salir”, reconoció. Mientras que el sábado Martín le sacó 1.8 segundos a Marc, ayer Bagnaia fue superior a todos. “La referencia fue Pecco, que nos ha sacado tres segundos y ha ido rápido de verdad”. Uno de los puntos más interesantes de la carrera en Lusail fue la intensa batalla durante varias vueltas entre Marc y el debutante Pedro Acosta. “Me esperaba que me adelantara Pedro. Cuando me ha pasado no estaba conservando mucho las gomas. Pero se aprende así. Su actitud es de campeón, es de descaro. Pronto estará luchando por el podio”, vaticinó Marc Márquez, que sale de Catar siendo cuarto en la general.

Diogo Moreira debuta en Moto2 y acaba lejos de la zona delantera

El brasileño Diogo Moreira, que reside en Alcarràs, debutó ayer en la categoría de Moto2 con el puesto 22, alejado de los puestos delanteros de la carrera. El madrileño Alonso López (Boscoscuro) se convirtió en el primer líder de la categoría tras vencer por 55 milésimas al belga Barry Baltus (Kalex), en la que es la tercera victoria de su carrera deportiva. Tras Alonso López y Baltus acabó el piloto valenciano Sergio García (Boscoscuro), quien protagonizó una espectacular remontada desde la decimoctava posición. Mientras, el colombiano David Alonso (CFMoto) logró la quinta victoria de su carrera deportiva al doblegar en la última curva de la carrera de Moto3 al piloto valenciano Daniel Holgado (KTM).