El AEM despierta tarde

Al AEM se le hizo corto su enfrentamiento de ayer ante el Atlético de Madrid B (0-0), un duelo en el que tardó tanto en sentirse cómodo y crear ocasiones que se le agotó el tiempo y tuvo que conformarse con un empate sin goles. Pese a verse sorprendido en el arranque, el equipo leridano lidió su falta de clarividencia, que cuando la encontró derivó en falta de efectividad, con su habitual seriedad defensiva, que esta temporada le permite resistir aunque el rival sea superior y minimiza su falta de gol, ya que el AEM es el tercer equipo menos goleador de la Liga, con 17 goles a favor.

Esto fue lo que guió hacia una nueva portería a cero, la undécima en 20 partidos de Liga, que no permitió romper la mala dinámica de resultados, ya que el equipo leridano encadena cinco partidos sin ganar, con tres empates y dos derrotas. No obstante, a seis jornadas del final, sigue sexto, cerrando el play off, con tres puntos de margen respecto al Albacete y cinco sobre el Alavés, su próximo rival.Para el regreso a la competición tras dos semanas de parón, el conjunto leridano pudo volver a alinear su once más reconocible, con la única sorpresa de Minori en el lateral izquierdo, titular por primera vez desde noviembre. Sin embargo, el AEM entró al partido poco preciso y desubicado ante el sistema de cinco defensas y dos referencias en ataque del rival.Así, el Atlético B arrancó el duelo volcado cerca del área leridana, pero con poca capacidad para rematar a puerta. De hecho, su primera ocasión, y también la más clara del partido, llegó en un error de comunicación entre Hitomi y Laura Martí, que dejaron un balón muerto a Belén. La atacante solo tenía a Minori entre ella y la portería, pero la japonesa se agrandó para taponar el disparo y mantener el empate en el tramo más difícil para el AEM.Ante la incapacidad para plantarse en el campo rival, Rubén López intercambió de posición a Elisa y Alba Quintana, para colocar a la segunda como mediapunta y a la alicantina en banda. La modificación fue productiva y, aunque el AEM no dominó, pudo hacer algo más que resistir, con algunas llegadas al área. Dos de ellas fueron en tiros de Elisa, que no pusieron en complicaciones a la meta visitante Alba de Isidro, que no estuvo tan segura en un córner en el 34, en el que salió a por un balón y lo dejó muerto dejando abierta una segunda opción que las jugadoras leridanas no pudieron aprovechar.Tras el descanso, el AEM subió otro peldaño, con la entrada de Yamila por Aithiara en la izquierda. La uruguaya aportó la profundidad que necesitaba y no encontraba el equipo de Rubén López, en el que otra vez apareció Minori para evitar otro tanto en el 51. En un contragolpe, la japonesa se lanzó al suelo para cortar un pase de la muerte de Belén hacia Reyes.Pese al susto, las leridanas empezaron a encontrar la espalda de la zaga visitante, aunque el peligro tardó más en llegar. Fue en los últimos veinte minutos, cuando las ocasiones locales se multiplicaron. Raquel Quintana fue la más incisiva, con tres desmarques en profundidad que provocaron salidas temerarias de De Isidro. En la primera, la meta se anticipó al balón largo fuera del área, en la segunda llegó tarde al balón y atropelló a la atacante aemista en el área aunque la árbitra no señaló penalti, y en la tercera y más clara se quedó a media salida, pero Raquel se precipitó definiendo de primeras y envió el balón fuera en el minuto 87.Además de una serie de córners y faltas peligrosas en el tramo final, el AEM también tuvo el 1-0 en las botas de Yamila y en una ocasión final de Vera Rico, con un remate de cabeza que salió lamiendo el palo, que reafirmó la sensación de que el gol estaba a punto de llegar, pero el partido murió antes.

“No hay que engañarnos, esta temporada no encontramos el gol. Somos de los equipo menos goleadores de la categoría y cualquier otro equipo de arriba, con las ocasiones que hemos tenido hoy, gana el partido, pero a nosotras no nos da”. Así resumió Rubén López, técnico del AEM, el principal aspecto que privó de la victoria a su equipo ayer y que viene lastrándole todo el curso.

“Si eres malo en las dos áreas, estás perdido. Nosotros somos muy buenas en la nuestra, ya que hoy hemos sufrido al inicio pero tampoco nos han generado ocasiones claras, y en el otra nos cuesta un poco más. Es el hándicap de toda la temporada”, añadió el técnico, resignado porque “el resultado evidentemente no es bueno”.El entrenador también señaló que “hasta el minuto 65 no hemos sido nosotras. El partido se nos ha puesto difícil, sobre todo en los primeros 25 minutos, en los que lo hemos pasado mal”.Por su parte, Raquel Quintana declaró que “al final es cuando nos hemos sentido más cómodas y hemos estado a punto de marcar el gol, pero seguiremos luchando porque las sensaciones son buenas y si seguimos así seguro que conseguiremos el objetivo”. Además, Noe Fernández consideró que “son partidos en los que tenemos que exigirnos más, pero también hay que valorar el punto, porque nunca saber cuando puedes echar en falta alguno”. “Lo importante es que hemos tenido ocasiones y hay que creer que podemos meterlas”, añadió.