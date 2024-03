Europa aprieta el calendario del Vila-sana

La clasificación del Vila-sana para los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina de hockey sobre patines, lograda el domingo gracias al empate del Fraga en Lisboa ante el Benfica (2-2), ha intensificado el inminente calendario del equipo del Pla d’Urgell, que deberá afrontar cinco partidos en tres semanas, con dos encuentros de Liga entre semana.

El entrenador del equipo, Llúis Rodero, lo considera, no obstante, un ‘bendito problema’. “Ya sabíamos que jugar la Champions comporta esto”, explicaba ayer. “Vamos a llevarlo de la mejor manera posible, trabajaremos las cargas y ajusaremos la planificación de los partidos. Pero estamos contentos de estar en cuartos”.El Vila-sana jugará este próximo sábado, día 16, en la pista del Manlleu, partido al que seguirá el miércoles dia 20 la visita del Bembibre al Municipal y ese mismo sábado, día 23, el partido de ida de cuartos ante el Telecable Gijón. Habrá descanso en Semana Santa, pero el miércoles 3 de abril volverá a la Liga para visitar al Voltregà y tres días después, el 6 de abril, la vuelta de la Champions en Gijón, en la que se jugará el pase a la Final Four. Ambos equipos protagonizaron la final de la pasada Final Four en Lisboa, que ganó el conjunto asturiano.Rodero insistía al respecto de este nuevo duelo ante su ‘bestia negra’ que “es una eliminatoria complicada. Es un reto para nosotros, pero no tenemos miedo. Es un rival difícil, pero estoy seguro de que ellas piensan lo mismo. Además, creo que este equipo es más difícil a un solo partido que en una eliminatoria a doble encuentro”, valoró el técnico.El ténico considera justa la clasificación del equipo e incluso piensa que tenían que haber pasado como primeros de grupo. “Merecíamos haber acabado primeras, pero los partidos no nos hicieron justicia”.Por otra parte el Museu del Vi de Vilafranca del Penedès, acoge mañana el sorteo de Copa, en la que participa el Vila-sana, del 18 al 21 de abril.