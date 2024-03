FiF y Lleida ganan con Jastin

El debut de Jastin García (Lleida, 15-1-2004) con el Girona en Primera división el pasado sábado, en el encuentro de los de Míchel ante Osasuna (2-0), puede permitir a dos clubes leridanos por los que pasó en su etapa formativa, FiF Lleida y Lleida Esportiu, cobrar en concepto de derechos de formación, por lo que ambos clubes están muy atentos al futuro de este joven leridano, que el pasado mes de enero cumplió 20 años.

“Nos corresponde percibir una cantidad”, explicaba ayer Marc Torres, abogado del Lleida Esportiu, quien matiza que “será en cuanto firme su primer contrato profesional. No está vinculado al hecho de que haya debutado en Primera” y añade que “en el club estamos pendientes desde el pasado verano, cuando renovó con el Girona hasta 2027. Hicimos la consulta, pero no tenía entonces contrato profesional y no nos consta que lo tenga ahora”. De hecho, el jugador luce el dorsal 31, indicativo de que tiene ficha del filial.Josep Maria Culleré, presidente del FiF Lleida, reconoce que no era una cuestión de la que hubieran estado pendientes, pero que lo harán a partir de ahora. “La verdad es que no lo habíamos mirado. Lo haremos y como es algo con lo que no contábamos, cualquier cantidad que nos llegue bienvenida será”.Culleré valoró que, al verlo debutar en Primera, “nos sentimos muy orgullosos. Es el sentimiento que tranmitimos a nuestros jugadores. Jastin siempre fue el mejor en las siete temporadas que estuvo con nosotros. Llegó a jugar por encima de su categoría y cada año había clubes que se interesaban por él”.Los derechos de formación son una indemnización que puede reclamarse desde los 12 a los 23 años del jugador, por la formación ecectuada hasta los 21 y tiene dos supuestos, la firma del primer contrato profesional o cuando sea transferido al exterior. Los clubes que han formado a un jugador también pueden cobrar el denominado “Mecanismo de Solidaridad”, por el que deben repartirse un 5% de cada traspaso.Jastin García llegó al Girona en 2019. El año pasado, siendo juvenil, disputó 13 partidos con el filial y en verano, cuando renovó hasta 2027, ya hizo la pretemporada con el primer equipo. Una lesión de tobillo le ha tenido de baja durante 5 meses y el sábado vio cumplido su sueño de debutar en Primera división.El veterano Cristhian Stuani le felicitó por su debut y compartió en las redes sociales una foto juntos. El técnico, Míchel, fue prudente. “Tenemos muchas ganas de que participe y esté a su nivel. Tiene muchas cosas a mejorar y necesita más cultura deportiva”.

El Mecanismo de Solidaridad contempla también cobrar por cada traspaso hasta los 23 años

El Atlètic Segre ha puesto en marcha gestiones encaminadas a percibir el porcentaje que le corresponde por el traspaso, el pasado verano, de Jonathan Dubasin (La Seu d’Urgell, 2-2-2000), del Albacete al Basilea suizo. Dubasin, que actualmente juega en el Oviedo de Segunda A, en calidad de cedido, pasó por el Juvenil del club de Cappont.

David Romaní, presidente del At. Segre, explicaba ayer que “hemos pedido los derechos de formación que nos corresponden” y que cifra en “unos 15.000 euros”. “Eso lo marca un canon que aplica la FIFA y que supone un tanto por ciento del precio del traspaso”, añade. “Como el Basilea pagó al Albacete tres millones de euros, a nosotros nos corresponderían unos 15.000 euros. Estamos haciendo los trámites necesarios para cobrar”.Dubasin, que juega de delantero, despuntó en su primera temporada en el Juvenil del club leridano y se fue al Girona. “Le hicieron varias cesiones y lo fichó el Albacete, en Segunda divisón. Ahí se salió y se fijó el Basilea, que lo fichó el pasado verano”, añade Oromí.Del At. Segre han salido históricamente jugadores que han recalado en Primera. Entre ellos, Pere Milla. “De cada traspaso hemos cobrado, del último, por el Espanyol, unos mil euros. A nivel estatal son cifras pequeñas, pero se disparan si hay transfer internacional”.

El primer leridano en debutar esta década en Primera y el 66 en total

Jastin se convirtió en el sexagésimo sexto jugador nacido en la provincia de Lleida en debutar en Primera División española y el primero en hacerlo está década, ya que el último en hacerlo antes que él fue Aleix Febas, el 17 de agosto de 2019, con el Mallorca. Este siglo han sido nueve los leridanos que han debutado en Primera: Oriol Lozano (Racing de Santander), Marc Beltran (Espanyol), Jordi Figueras (Rayo Vallecano), Bojan Krkic (Barça), Pere Milla (Eibar), Marc Cardona (Eibar) y Xavier Quintillà (Villarreal), además de Febas y Jastin. Además, este último es el primer leridano que debuta en la élite con la camiseta del Girona, que se añade a la lista de clubes de Primera en los que se han estrenado jugadores de la provincia. Barça y Espanyol son los clubes que han hecho debutar a más leridanos en Liga (12), seguidos por la UE Lleida (8), en solo dos temporadas, y el Sabadell (6).