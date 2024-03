El Alpicat suma otro punto para mantenerse invicto

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Alpicat arrancó ayer un valiosísimo empate en la pista del Shum Maçanet (2-2), que le permite mantenerse invicto en la OK Liga Plata y aumentar a 8 puntos su ventaja sobre el segundo clasificado, cuando restan todavía 15 por disputarse. El Alpicat tuvo que igualar el 2-0 con el que se había adelantado el equipo local, en un partido con el que pone al día su calendario, ya que se había aplazado en la jornada 15, cuando el equipo se quedó atrapado en el Eix Transversal por una granizada.

Al Alpicat le costó encontrar el camino del gol. Tuvo el partido controlado, generó ocasiones, pero le faltó acierto para transformarlas. Al descanso se llegó 0-0.En la segunda mitad el partido se le complicó al equipo del Segrià, que seguía sin encontrar el camino del gol. Jordi Bancells adelantó al Maçanet en el minuto 34 y, en el 36, el lanzamiento directo por la décima falta del Alpicat, lo aprovechó Jordi Adroher para marcar el 2-0.Con poco más de 10 minutos por delante, el Alpicat mostró su carácter para ir al buscar el empate, aunque al lanzarse al ataque sufrió en defensa y se generaron ocasiones en las dos porterías. En el 43 Miquel Serret marcó el 2-1 y, un minuto después, David Ballestero lograba el 2-2 que ya sería definitivo.Tras el partido, el técnico Jordi Expósito afirmó que “es un empate que valoraremos más a partir de mañana. No me voy del todo satisfecho porque hemos fallado muchas ocasiones, no estamos finos ante puerta. Per hay que valorar que el play off ya lo tenemos asegurado y que hemos empatado en una pista difícil que tradicionalmente al Alpicat se nos da mal”.