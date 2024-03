A diez partidos del sueño

Cuarto en la clasificación, con un balance de 17-7, a dos victorias del líder Coruña y con siete de ventaja sobre el primer equipo fuera del play off de ascenso a la ACB, el Betis. Así llega el ICG Força Lleida al tramo final de la fase regular de la Liga LEB Oro, después de su victoria del miércoles ante el San Pablo Burgos por 77-72. A falta de diez partidos para que finalice esta fase, el sueño del ascenso sigue muy vivo para la afición leridana. Tras un inicio de temporada irregular –solo ganó dos de los seis primeros partidos–, con un equipo lastrado por las lesiones y con jugadores que se incorporaron tarde, el ICG Força Lleida llega a este tramo decisivo en su mejor momento: Ha ganados los cinco últimos partidos, sus seis últimos desplazamientos y se ha impuesto en once de los últimos doce encuentros jugados.

Desde el club se opta por la prudencia. El presidente, Albert Aliaga, valoraba ayer sobre las opciones de ascenso a la ACB que “hay que ir paso a paso. Lo importante es ir al play off. Hay que asegurarlo y luchar por ganar el factor pista. Es un momento para disfrutar. El miércoles, un día entre semana, había casi 4.000 personas en el Barris Nord. Es pronto para pensar en el ascenso”, añadía, apelando a la clásica frase de Simeone de ir “partido a partido”.Admite, no obstante, que ya se ha reunido con el alcalde, Félix Larrosa y con el presidente de la Diputación. “Tenemos una relación fluida y debemos estar preparados, porque si llega, es algo que tenemos que hacer todos juntos”, destacó.Reconoce que el miércoles “acabé emocionado” por el partido y la reacción de la grada. “Por eso hemos renovado dos años a Gerard Encuentra para consolidar el proyecto”. En su cuarta temporada al frente del club, este ha pasado de 450.000 euros de presupuesto en su primer año a 1.500.000 y supera los 2.000 socios. Insiste en que “la idea con la que llegamos era hacer que el club creciera en lo deportivo y en lo social. Estamos preparados si llega el ascenso, pero no podemos volvernos locos. Es el momento de disfrutar porque tampoco tenemos la presión que sí tienen otros equipos”, concluía el presidente del club.También apela a la prudencia y al trabajo el técnico, Gerard Encuentra. “Estamos en un momento de confianza alto. Y eso nos lo da el trabajo defensivo que hace el equipo. Junto al Alicante, tenemos las mejores defensas. Y que no te anoten te da confianza. El equipo ha ido creciendo y aún tiene margen de mejora”, valoraba ayer en declaraciones a este diario.Pide, no obstante, no caer en la euforia. “Si te crees mejor de lo que eres, es cuando te llegan los sustos. Hay que tocar con los pies en el suelo y estar centrados. Estamos en un buen momento pero todos conocemos la Liga y cada partido es una historia. Hay que controlar la posible euforia”, advertía.Coincide también con Aliaga en que el miércoles vivió otra jornada emotiva con la afición leridana. “Lo que vivimos el miércoles en el Barris Nord es de piel de gallina. Me marché del pabellón eufórico porque la afición nos ayudó muchísimo. No hay palabras para describir lo que vivimos. Es muy emocionante”, concluyó.

El techo de las 22 victorias, al alcance

A falta de diez partidos para finalizar la fase regular, el ICG Força Lleida tiene a su alcance superar las 22 victorias de las dos temporadas anteriores que le llevaron al play off. En la 2021-22 acabaron terceros y perdieron en la Final Four ante el Girona. El año pasado fueron sextos y cayeron en primera ronda ante el Valladolid.