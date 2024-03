El Alpicat jugará la final

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleidanet HC Alpicat luchará hoy (16.15) por el primer título de su historia, la Copa Princesa, después de batir ayer en semifinales al Patí Vic (3-2) en un final trepidante, en el que un gol de Joan Ramon Serret faltando 55 segundos sentenció. Los de Jordi Expósito disputarán la final ante el Lloret, que en la otra semifinal superó al anfitrión, el Vilafranca, en los penaltis (3-3). El Fem-13 del cuadro leridano también disputará hoy la final de su categoría.

El Alpicat pudo abrir el marcador al primer minuto de juego, pero Arnáez no estuvo preciso y Burgaya evitó un tanto que ya se cantaba. Dos minutos más tarde dio la réplica el Vic en un penalti muy riguroso que Casals, ayer titular bajo palos, le detuvo a Litus Sánchez, que en el minuto 7 se resarciría de su error y puso en ventaja a los de Osona. El cuadro leridano pudo empatar en una falta directa por la exclusión de Ramírez, pero Iago Vázquez no pudo transformarla, ni tampoco sacaron provecho los leridanos de la superioridad. El Alpicat tuvo ocasiones de sobra para, al menos, empatar, pero Burgaya y los palos lo evitaron al descanso. En la segunda mitad la decoración cambió y dos tantos en cinco minutos de Joan Ramon Serret y Besolí le dieron la vuelta al marcador, que volvió a equilibrar Sánchez en el 40. Cuando el partido se encaminaba a la prórroga, Joan Ramon Serret recogió el enésimo rechace al palo, esta vez en un disparo de Zilken, y certificaba el pase a la final faltando 55 segundos.“El Vic solo había perdido un partido hasta ahora y tenemos que darle mucho valor a esta victoria. El penalti nos ha puesto nerviosos, pero después se ha visto al Alpicat que hacía semanas que no se veía, más agresivo, y creo que a los puntos hemos sido merecedores del triunfo”, señaló Jordi Expósito.