Goleada balsámica

El Vila-sana Cooperativa d’Ivars recuperó la senda del triunfo después de imponerse ayer en la cancha del Manlleu por un contundente 0-4. El conjunto del Pla, que había perdido sus dos últimos compromisos de Liga ante Gijón y Palau de Plegamans, necesitaba recuperar sensaciones y lo logró gracias a un partido que se le puso de cara en los primeros minutos con los goles de Agudo y Victòria Porta. Además, dejó la portería a cero, el segundo equipo que lo logra en Manlleu después del Gijón.

El equipo que dirige Lluís Rodero es el segundo que se marcha de Manlleu sin encajar ningún tanto El Vila-sana recupera la tercera posición a la espera del resultado de hoy del Fraga frente al Bembibre

No tardaron en adelantarse las leridanas, con el 0-1 de Agudo a los 3 minutos, mientras que poco después Victòria Porta se encargó de aumentar la cuenta goleadora al convertir un penalti (0-2). El Manlleu, que está peleando por entrar en la zona de play off, se encontró demasiado rápido con un amplio marcador en contra y apenas pudo reaccionar. El Vila-sana lo continuó probando, siendo más elaborado en sus jugadas que el conjunto local, más incisivo en las contras. Victòria Porta estuvo cerca de marcar el tercero en un dos contra uno, mientras que las barcelonesas comenzaron a encontrar la portería de Coelho. Abril Alonso, guardameta del Manlleu, fue una de las más destacadas del encuentro y fue quien evitó más goles a favor del Vila-sana en la primera mitad. Barcons estuvo cerca y también Gime Gómez, pero el 0-2 fue el marcador con el que los dos equipos se dirigieron hacia los vestuarios para encarar el tiempo de descanso.Alonso volvió a ser protagonista en el inicio de la segunda mitad, ya que a los 3 minutos el árbitro señaló un penalti sobre Barcons. Victòria Porta buscó el tercer tanto, pero la portera del Manlleu despejó su lanzamiento y el posterior rechace. Victòria Porta tuvo una nueva ocasión poco después, que Alonso despejó con el caso, mientras que el Manlleu estuvo cerca de recortar diferencias con un disparo al palo en el minuto 31. Barcons y Felamini se encontraron de nuevo con Alonso y el Manlleu siguió creando peligro con sus contragolpes. En el minuto 41 reclamó un posible penalti, pero el Vila-sana acabó sentenciando un partido que se le podía complicar. Felamini firmó una gran jugada personal y estableció el 0-3 a 9 minutos del final. No había pasado ni un minuto cuando llegó el cuarto gol de las leridanas, una contra de Agudo y Maria Porta que transformó la primera en el 0-4.A pesar del resultado en contra, el Manlleu no bajó los brazos, mientras que el Vila-sana no quería goles en contra. Coelho desbarató una doble ocasión de las locales a 5 minutos del final, cuando el cansancio empezaba a hacerse notar ante la ausencia de interrupciones (4-5 en faltas). Dai Silva tuvo una última ocasión para el Vila-sana, que sacó Alonso y el encuentro terminó muriendo.La decimocuarta victoria en 19 partido permite al equipo de Lluís Rodero recuperar la tercera posición de la clasificación a la espera del resultado de hoy (12.00) del Fraga en la pista del Bembibre. Además, el Vila-sana se mantiene a 9 puntos del líder Palau de Plegamans, que ayer no tuvo problemas para golear al colista Alcobendas (12-0). Las leridanas retoman la competición el martes (19.30) recibiendo en el Municipal al Bembibre, mientras que en la jornada 21 el conjunto del Pla visitará la pista del Voltregà, antes de afrontar la Copa en Vilafranca.

Rodero: “Hicimos un partido serio y el resultado es el más justo”

Lluís Rodero, entrenador del Vila-sana, manifestó tras la importante victoria en la pista del Manlleu que “hemos hecho un partido muy serio, hemos tenido el control de la bola, hemos sido agresivas en defensa. En resumen, el resultado es justo, aunque también podían haber llegado más goles por el buen partido que han hecho todas las jugadoras. Era un rival muy complicado, que había sido capaz de ganarnos en nuestra pista. Sin embargo, esta vez estamos muy satisfechos con el trabajo que han hecho nuestras jugadoras y son tres puntos muy importantes para nosotras, además del resultado que conseguimos”.