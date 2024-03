Otro punto más hacia el play off

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El AEM volvió a sobrevivir ayer nadando a contracorriente y sacó un empate de su visita al Alavés, que necesitaba el triunfo para no ver muy reducidas sus opciones de jugar un play off que sigue marcando el equipo leridano, y se tuvo que conformar con un empate (1-1) que les deja a las vascas a los mismos cinco puntos de desventaja cuando quedan quince por jugar.

Las leridanas, por su parte, no lograron romper su mala dinámica que ya alcanza los seis partidos sin ganar, pero sí que supieron reaccionar al 1-0 del Alavés, que solo tuvo una ocasión clara y no fue la del gol, pero se fue ganando al descanso. En la segunda parte, el equipo de Rubén López reaccionó, empató una vez, pero la colegiada anuló el tanto por un fuera de juego claramente inexistente, y contestó empatando de nuevo, con un gol de Palacios, una central que ayer hizo de mediocentro y mostró alma de goleadora para establecer el 1-1 final, que mantiene al AEM sexto, marcando la promoción de ascenso y con los mismos tres puntos de margen sobre el Albacete, que empató con el Athletic B (0-0).El conjunto leridano afrontaba el partido sabedor de que una derrota reenganchaba al Alavés en la lucha por el play off. Por ello, Rubén López planteó un partido con la intención de jugar a un ritmo bajo y buscar no sufrir en un campo grande y de césped natural, las condiciones que menos favorecen al AEM.Eso se notó en el inicio, nada esperanzador para las leridanas, porque una serie de córners y saques de banda hicieron que los primeros diez minutos se vivieran dentro de su área. Entonces fue cuando al Alavés tuvo su ocasión más clara, que acabó con una gran estirada de Laura Martí tras un remate de Elloh, que después de dicha acción se topó una y otra vez con una Meri Martorell atentísima.El arranque fue solo un espejismo, ya que el AEM ganó metros e incluso llegó con peligro, en un córner que Peñalver no remató por los pelos. Sin embargo, en un tramo de absoluta tranquilidad, Carrillo trató de sorprender en un lanzamiento de falta desde 30 que Laura Martí parecía dispuesta a atrapar sin complicaciones, pero el balón se le escurrió y acabó significando el 1-0 pasada la media hora.El Alavés dio un paso atrás y el AEM buscó una reacción que quedó truncada, porque en el minuto 41 una espectadora, familiar de una jugadora del equipo leridano, sufrió un mareo que obligó a parar el partido durante cinco minutos para ser atendida, hasta que se recuperó sin mayores consecuencias. En el largo tiempo añadido, el equipo leridano pudo empatar, en un lanzamiento de falta de Anita, que salió rozando el poste.La primera ocasión tras el descanso también vino de una falta. Elisa, desde una posición aún más lejana de la que significó el 1-0, sacó un latigazo que se estrelló en el larguero. El rebote lo cazó Peñalver, que empató, pero la colegiada anuló el gol por un fuera de juego que no era. La acción no hizo más que espolear a un AEM dominador tras el descanso y que empató de forma definitiva en el 57, en una combinación entre las dos pivotes. Anita, que vio la quinta amarilla, recibió un saque de banda y puso un centro al segundo palo que Palacios convirtió en gol con un remate poco estético pero efectivo (1-1).Alba Quintana buscó el 1-2 desde la frontal justo después, pero el equipo local se revolvió e intentó reaccionar de todas las maneras lanzándose al ataque en el tramo final en busca de un triunfo que estuvo a punto de convertirse en derrota, ya que, en el 93, Aithiara no acertó en la definición de un contragolpe que pudo decantar la balanza, en el que podía asistir a Loba, que entraba en el segundo palo, pero definió al lateral de la red para que el partido concluyera en tablas.

El técnico del AEM, Rubén López, consideró que “sumar aquí un empate y dejar a un rival como el Alavés a cinco puntos a cinco jornadas del final es algo que tiene mucho mérito”. “Hoy es un paso importante para hacer play off”, añadió el técnico, que por primera vez reconoció que “con la permanencia casi segura, el siguente objetivo es hacer la promoción y las jugadoras están muy mentalizadas”.

El técnico alabó que “en la segunda mitad hemos salido muy bien, nos han anulado un gol que no sé si está bien anulado, pero el equipo ha creído, llegaba sin pasar apuros atrás hasta el empate”. Según él, con las tablas restablecidas “a ambos nos ha entrado un poco el miedo, aunque hemos tenido una clara al final”. En esa línea, destacó que “ellas han acumulado mucha gente arriba en los últimos minutos y nos hemos resguardado un poquito, pero estaba seguro de que tendríamos alguna ocasión y así ha sido, aunque no la hemos marcado”. Además, declaró que “en ningún momento nos estamos fijando en los partidos que llevamos sin ganar”.Por su parte, Silvia Peñalver se fue “con un sabor agridulce, porque en la segunda parte hemos tenido oportunidades para ganar”, aunque aseguró que “a falta de cinco partidos todos los puntos son buenos, para quedarse en play off”. La goleadora Andrea Palacios también apuntó que “el objetivo es claro, quedarse en el play off” y señaló que “nuestra mejor arma es que el equipo está unido, todas sumamos, creemos y luchamos como equipo”.