Al borde del descenso

El Artesa de Lleida cayó ayer ante el Turó Peira (0-1) en un partido en el que la tensión comenzó desde antes del inicio del encuentro por un rifirrafe entre ambos equipos a la llegada al campo de los barceloneses. Con esta derrota, los leridanos encadenan siete partidos sin ganar y fallaron, de nuevo, contra un rival directo en su lucha para evitar el descenso.

En la primera mitad, el Artesa salió a controlar el partido. No obstante, un error de Yilson, que perdió el balón dentro del área cuando este ya salía por línea de fondo, provocó que Choi anotara el 0-1. Tras el tanto, los locales no se recompusieron y sus rivales siguieron generando ocasiones hasta el final del primer tiempo.En la segunda mitad, los del Segrià impusieron su estilo de juego. Sin embargo, la mala fortuna de cara a puerta y las constantes pérdidas de tiempo y juego duro de los visitantes no les permitió darle la vuelta al marcador. Tras el partido, el técnico del Artesa, Sergi Reig, dijo que “estamos en una dinámica muy negativa y debemos darle la vuelta en los próximos partidos, si no queremos acabar en el pozo”.

El Artesa de Segre sufrió una dura goleada (4-0) ante el líder, el San Mauro. Los leridanos tuvieron la mejor ocasión en los primeros minutos, pero la defensa local sacó el balón bajo palos.

Tras esta oportunidad, el líder mostró su potencial ofensivo y marcó dos tantos en la primera mitad (2-0), y otros dos en la segunda (4-0), que hacen perder una posición al Artesa, que es decimocuarto y está anclado en la zona de descenso.