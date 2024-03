De otra galaxia

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Cadí no pudo competir ayer frente a un Zaragoza superior, que demostró ser un aspirante a todo y que sentenció el encuentro antes del descanso (101-62). Las leridanas, mermadas en la rotación, sin Ramette ni Guri, tienen ahora un triunfo de ventaja sobre la zona de descenso después de que el sábado el Gran Canaria sumara su octava victoria de la temporada. En este sentido, el próximo duelo contra las canarias, previsto para el jueves 28, será determinante para el futuro del conjunto del Alt Urgell en la máxima categoría estatal.

Las aragonesas exhibieron su músculo desde el principio, con un gran acierto en el lanzamiento y pasando por encima de un rival que se topó con un parcial de salida de 11-2. Fabián Téllez, técnico del Cadí, tuvo que pedir su primer tiempo muerto cuando solo habían pasado 2:24. Un triple de Soler parecía dar réplica, pero fue un espejismo. Diallo, con un 2+1, abrió un parcial de 8-0 que situó al Zaragoza con una ventaja de 14 puntos (19-5). Fue el momento que eligió Téllez para dar entrada a las rotaciones y las leridanas lograron reducir diferencias. Un triple de Campisano, perjudicada por los árbitros, puso al Cadí a 7 puntos (23-16), pero Pointer respondió con otro acierto de tres. Las locales lograron 8 puntos de ventaja al final del primer acto.El Zaragoza se aplicó en defensa en el segundo cuarto, saliendo decidido a sentenciar. De hecho, Téllez tuvo que volver a detener el partido tras un parcial de salida de 10-1 (38-21). El conjunto local se puso 19 puntos arriba y el Cadí se situó con una zona 2-3. No sirvió de mucho, ya que el Zaragoza fue aumentando su margen hasta alcanzar una máxima renta de 22 puntos (45-23). Las urgelenses solo eran capaces de anotar desde la línea de tiros libres, hasta que Rivers convirtió una bandeja a 3:45 del descanso. Gimeno, desde la línea de tiros libres, elevó la máxima diferencia hasta los 23 puntos (48-25), aunque Brown y Remenárová lograron que este margen bajara antes de tomar el camino de los vestuarios.El Zaragoza, que ha firmado una gran temporada en la Euroliga, se preparó para el asalto a la Copa de la Reina con un plácido duelo. El tercer cuarto no se salió del guión. Fiebich volvió a poner los 23 puntos de diferencia en el marcador (57-34), antes de una ligera reacción por parte de las leridanas, que nunca bajaron los brazos a pesar de la notable diferencia. Un 0-5 hizo que Carlos Cantero, técnico local, gastara su primer tiempo muerto (59-41). Fue el momento en el que el Cadí dijo adiós definitivamente a sus escasas opciones, ya que las aragonesas fueron a por todas. Dos triples de Fiebich y Gimeno abrieron un parcial de 13-0 que cerró otro acierto de tres de Holesínká (72-41). Téllez decidió no parar la sangría, ya que era consciente de que lo importante era superar el trámite lo antes posible y comenzar a preparar el partido contra el Gran Canaria. Hermosa elevó la máxima diferencia hasta los 33 puntos con el 76-43, aunque el Zaragoza consiguió subirla todavía más, hasta los 35 puntos después de un triple de Holesínká (82-47).El trámite del último cuarto arrancó con un triple de Brown, que estuvo más acertada, pero el Zaragoza firmó un parcial de 7-0 y estableció una máxima diferencia de 39 puntos (89-50), antes de una antideportiva absurda de Pointer. El Cadí logró rebajar la diferencia ligeramente, pero volvieron a caer los triples como fruta madura. Dos seguidos de Holesínká y Gervasini dejaron los 42 como la máxima de todo el encuentro (95-53) y ya solo quedaba como incógnita si el Zaragoza lograría alcanzar el centenar de puntos. Le costó al equipo de Cantero, centrado en que anotara la joven Urdiain. Comenzó a fallar tiros libres y el Cadí pudo anotar con mayor facilidad gracias a Contell. Finalmente, Hermosa, bajo el aro, hizo que el equipo local alcanzara los 101 puntos. Partido que el Cadí debe olvidar rápido para comenzar a preparar el importante duelo contra el Gran Canaria y una recta final de temporada emocionante.

Las urgelenses encajaron un parcial de 13-0 cuando habían conseguido situarse 18 puntos por debajo

El Cochesinternet.net Alpicat está al borde del descenso después de perder ayer en la prórroga ante el Vic (64-72) y quedarse a tres victorias del Granollers a falta de tres jornadas para el final de la fase regular de la Liga EBA. Los leridanos mejoraron sus prestaciones en la segunda mitad de un partido que llegó al descanso con un 32-39 para los visitantes. Sin embargo, el partido terminó llegando a una prórroga terrible para el Alpicat. Una técnica a Martí en el primer minuto desató los nervios en el conjunto leridano, que vio cómo el Vic se terminaba llevando la victoria. El sábado (18.00), los leridanos reciben al Alfindén con la obligación de ganar y esperando un tropiezo del Granollers.

Fabián Téllez: “No hubo partido desde casi el primer cuarto”

Fabián Téllez, técnico del Cadí, señaló después del encuentro que “no hubo partido desde casi el primer cuarto. Lo que está claro es que si el nivel de contacto que se establece es el que hubo en la primera mitad, nosotras no podemos competir con equipos así. No hay que buscar excusas, pero me gustaría que fuera así en todos lados”. En cuanto al acierto local desde el triple (13/20), Téllez dijo que “si jugadoras que normalmente no anotan desde fuera lo hacen, pues ya ni te cuento. Si Atkinson es capaz de meterte tres triples en el primer cuarto, no tenemos capacidad de reacción. En el primer partido conseguimos llevarnos el partido, pero era una situación diferente para todos, era solo la segunda jornada”, añadió.