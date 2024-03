Dosis de confianza

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida logró una sólida pero trabajada victoria (3-0) ante un Formentera que fue minimizado durante todo el encuentro. Los hombres de Ángel Viadero se reencontraron con su versión más solvente en el Camp d’Esports, con una ventaja de 2-0 antes del descanso, con tantos de Becerra y Bakero, que dio margen para afrontar la media hora final con diez jugadores, tras la expulsión injusta de Montero a la hora de encuetro, que pareció no tener incidencia, ya que los azules siguieron atacando e incluso Chuli anotó el tercero en el añadido. De este modo, el Lleida y sigue a cuatro del líder Badalona Futur, pero recupera el segundo lugar en detrimento del Europa, que perdió en Terrassa (4-1). El partido empezó bien para el Lleida, que sentía que en qualquier momento podía crear peligro sin dominar en exceso la posesión del balón, ya que en el primer cuarto de hora los de la Terra Ferma se plantaban con facilidad en el área rival. Pese a ello, la primera media hora no tuvo peligro reseñable, pero todo cambió en el minuto 34, cuando en la enésima jugada de ataque por banda, Quadri puso un centro que parecía ir directo a los dominios del meta Guzmán, pero este dudó al salir y Becerra se anticipó lo justo para tocar el balón, que acabó entrando en la portería después de una gran parábola (1-0).

Los locales veían como el partido se les ponía de cara y siguieron atacando en lugar de encerrarse. El premio a la valentía lo encontró Montero en el 42, robando un balón en el vértice del área rival para regalarle el gol a un Bakero que solo tuvo que empujar el balón (2-0). Con la ventaja en el marcador, se intuía una segunda parte plácida, y lo fue en cuanto al resultado pero no en todo lo demás. En el minuto 62, llegó la acción que indignó a todo el Camp d’Esports, porque una falta no señalada sobre Montero cuando se plantaba solo ante el portero tras ganarle la posición en un balón largo al central, que lo acabó derribado, acabó con el jugador leridano expulsado por por dos amarilla consecutivas por protestar al árbitro, que en el mismo momento le enseñó la roja directa al entrenador de porteros, Pol Fresneda.Pese a tener un hombre menos, los de Viadero supieron leer aún mejor el partido. El Formentera empezó a colgar balones a sus ‘torres’ Gorriz y El Harchi, pero todos eran abortados por una defensa local segura y contundente, que los convertía en contragolpes. En uno de ellos, en el 80, el Lleida generó un tres contra uno que Quadri no definió bien, en el que fue la última aportación del nigeriano en otro magistral partido que le valió la ovación del Camp d’Esports. Mateo entró en su lugar y, además de aportar frescura en el centro del campo –donde destacó Vigário como titular en el interior izquierdo–, también aprovechó los espacios para generar peligro. Ya en el 90, el argentino rozó el 3-0 en una internada por la izquierda que, tras la intervención del portero, acabó dando en el larguero tras rebotar en un defensa, y en la última jugada del partido no supo resolver bien una jugada individual de gran calidad en el área. Quien sí que encontró el gol fue Chuli, al que le bastó el tiempo añadido sobre el terreno de juego para reencontrarse con el gol 12 partidos después, con la inestimable colaboración del portero Guzmán, al que se le coló un balón que parecía fácil de atajar en el primer palo tras el tiro del andaluz (3-0).

Polémica arbitral por la expulsión de Montero

En el acta, el árbitro justificó la expulsión de Montero con dos amarillas “por realizar observaciones técnicas a una de mis decisiones”, pese a que cuando vio la segunda estaba de espaldas e hizo un gesto de disconformidad.

Pol Muñoz debuta como azul en los minutos finales

Pol Muñoz se convirtió ayer en el vigésimo quinto jugador en jugar con el Lleida esta temporada. El jugador procedente del Lecce italiano entró en el añadido y disfrutó de cinco minutos sin llegar a incidir en el juego.

Primera suplencia de Chuli en partido de Liga

Chuli se reencontró con el gol en su primera suplencia en Liga, ya que en los otros partidos donde no fue titular directamente estuvo desconvocado, en Formentera por acumulación de amarillas y en Saguntino por molestias.