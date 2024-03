Goleada plácida

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Club Patí Vila-sana cumplió con el guión esperado y solventó sin problemas el partido de la vigésima jornada de la OK Liga frente al Bembibre, al que goleó por 4-0 antes del duelo clave de la semana que llegará este sábado, cuando recibirá en casa a su bestia negra estos dos últimos años, el Telecable Gijón, en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League.

Todos tenían la cabeza puesta en el sábado y afrontar un partido como el de ayer, ante un rival a priori muy inferior que lucha por no bajar, podía hacer que el equipo no saliera enchufado, pero no fue así. El Vila-sana salió concentrado, llevando en todo momento la iniciativa en el juego y las cosas se le pusieron muy pronto de cara. A los cuatro minutos, Victòria Porta recogía una bola muerta delante de la portería rival y tras acomodársela, la levantó y con un golpeo sutil de stick batió por alto a la meta chilena Tapia, que nada pudo hacer. La ofensiva de las del Pla no se detuvo ahí y dos minutos después anotaba el segundo en otra gran jugada. Esta vez Victòria ejerció de asistente con un pase por debajo de sus piernas para que Luchi Agudo se plantara sola ante Tapia y la batiera con otro magistral toque de stick que dejó sentada a la portera de las leonesas.Con 2-0, el Vila-sana bajó un poco la intensidad en el juego y el Bembibre, que se está jugando con Las Rozas evitar la última posición de descenso, subió líneas y creó dos claras ocasiones al contragolpe que Anna Salvat desbarató con solidez, la más clara un uno contra uno con Icía Brea. Rodero tuvo que parar el partido para recomponer el equipo, pero sus pupilas seguían sin activarse y la colombiana Alzate tuvo otro mano a mano con Salvat en el que la meta internacional volvió a estar muy sólida.Un minuto después, en el 19, Gimena Gómez dio la réplica con un lanzamiento al palo, pero la argentina se rehízo del error y segundos después hacía subir el 3-0 recogiendo un rechace visitante en media pista y plantándose sola ante Tapia, a la que batió por alto después de levantar la bola con gran maestría. Las leridanas aún tuvieron alguna ocasión más para aumentar la renta, igual que el Bembibre, que gozó de la mejor oportunidad para inagurar su marcador en el último suspiro, pero la bola la repelió el palo.A la vuelta de los vestuarios, Barcons gozó de dos claras ocasiones que no acertó a transformar y Gisela Vicente, tras recibir una gran asistencia, remató desviado con Sandra Coelho, titular en la segunda parte bajo los bajos, ya batida. La meta portuguesa se lució en el minuto 42 para evitar el tanto del Bembibre, que poco antes había perdido a Sara Merayo por una lesión en el hombro. A cinco minutos del final, una entrada por detrás de Sanjurjo a Victòria le supuso la exclusión y la consiguiente falta directa. Gimena Gómez fue la encargada de ejecutarla pero su lanzamiento lo detuvo la portera leonesa. El Vila-sana tuvo dos minutos de superioridad numérica que aprovechó, en particular Luchi Agudo, que anotó el segundo tanto de su cuenta particular y el 24 en lo que va de Liga con un disparo blando que se coló por debajo del cuerpo de Tapia. Barcons y Felamini tuvieron más ocasiones para marcar, pero el marcador ya no se movió más, certificando la decimoquinta victoria de la temporada que le permite recuperar provisionalmente la tercera posición.

Rodero: “Tenemos que mejorar mucho en la definición en ataque”

Lluís Rodero dio por bueno el resultado aunque lo encontró corto, al tiempo que lamentó la falta de definición de su equipo. “Tenemos que mejorar mucho en la finalización porque llegamos muchas veces pero queremos dar siempre el último pase, cuando tenemos que tirar más a portería y ser más agresivas”, señaló el técnico, al que no le gustó nada el partido. “Ha sido muy lento y aburrido debido a la defensa zonal muy cerrada atrás que nos han hecho. Nos ha servido de poca cosa porque atacar una zona todo el tiempo no se suele hacer. Me hubiera gustado otro tipo de partido de cara al sábado, pero nos quedan dos entrenamientos e intentaremos llegar de la mejor manera ante el Gijón”, declaró. Rodero añadió: “el Bembibre ha venido a que le hiciéramos pocos goles. Cuando nos hemos puesto por delante nos hemos relajado y ha sido un partido lento, aunque por el lado bueno, hemos podido dosificar a las jugadoras y hacer muchas rotaciones pensando también en el sábado”.