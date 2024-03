A reencontrarse con la victoria

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El mejor antídoto después de una derrota es ganar el siguiente partido, y con ese propósito afrontará hoy el ICG Força Lleida su duelo de esta noche (21.00) en casa contra Fuenlabrada, ante el que intentará sumar la decimoctava victoria que se le resistió el pasado domingo en Gipuzkoa, donde vio truncada una racha de cinco triunfos consecutivos y seis salidas triunfales.

El crédito de los leridanos continúa intacto, no es para menos después de sumar 14 victorias en los últimos 17 partidos, y ayer Gerard Encuentra lo puso en valor. “La respuesta del equipo en este tipo de situaciones hablará mucho de lo unidos que estamos. La sensación que tuve en el primer entrenamiento después de la derrota en Gipuzkoa fue de un equipo súper concentrado, muy puesto, con los pies en el suelo y con ganas de trabajar fuerte. Me gustó mucho como entrenó el equipo. A veces el hecho de perder te hace volver a enfocarte, pero no tenemos que dramatizar más de lo necesario porque el equipo está entrenando y jugando muy bien”, señaló.

El técnico desveló que había visionado el partido del domingo varias veces y reconoció que “en determinados momentos, cuando íbamos por debajo en el marcador, tuvimos un poco de ansiedad para anotar y darle la vuelta al marcador, pero se juntaron otros factores. El Gipuzkoa es un equipo que promedia ocho triples en casa y siete fuera y contra nosotros anotó 14 de 28, tuvieron un acierto muy grande”. Además, añadió que “algunos de sus jugadores que tenían porcentajes de tres muy bajos, anotaron triples casi desde ocho metros, y nosotros, que tenemos especialistas en el tiro de tres, lanzaron solos y no entraron. Igual si los hubiéramos anotado esta ansiedad hubiera cambiado, pero Gipuzkoa ha pasado y ahora a pensar en lo que nos viene, que es un final de temporada en el que seguro nos jugaremos cosas chulas”.Sobre el Fuenlabrada, que llega en clara ascensión después de un decepcionante inicio de Liga, Encuentra aseguró que “parece que esté en su mejor momento. En pretemporada estaba llamado a ser uno de los candidatos al ascenso y la realidad es que estaba compitiendo por no bajar. Ahora con las últimas incorporaciones que ha hecho está encontrando ese punto de equilibrio. Para nosotros será un partido muy difícil, pero como digo siempre, en casa tenemos que hacernos fuertes y con la ayuda de nuestra gente ser capaces de volver al camino de la victoria”.