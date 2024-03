Aplazan las elecciones a la RFEF tras el registro policial

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) rescindió ayer el contrato con el despacho de GC Legal, dirigido por Tomás González Cueto, asesor jurídico externo en la etapa de Luis Rubiales en la Federación, y abrió expediente y apartó de sus funciones a los directores relacionados con la causa por la que se llevaron a cabo registros este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Dichos registros, a la postre, obligan a aplazar el proceso electoral del ente federativo, cuyas fechas se debían anunciar el propio miércoles, pero que se aplazarán para más adelante, según confirmó ayer el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes.

El dirigente admitió que que no le parecía “razonable” que se llevase a cabo “en este contexto” el proceso electoral en el ente federativo, aunque aseguró que no teme que afecte a la candidatura “sólida” para el Mundial de 2030. Asimismo, no escondió su “disgusto” e “indignación seria” por los registros y detenciones llevadas a cabo por la UCO en la RFEF y consideró que “hay personas que no merecen estar donde estuvieron”. “Me parece que la codicia de algunas personas les ha llevado a caer en la tentación de la corrupción”, añadió.El expresidente federativo Luis Rubiales es uno de los investigados, pero no fue uno de los siete arrestados por estar en República Dominicana y será detenido una vez vuelta a España. El expresidente declaró ayer que “he pedido al juzgado adelantar mi vuelta a cuando me lo pidan”. No obstante, la defensa de Rubiales informó a la jueza que el expresidente tiene previsto regresar a España el 6 de abril, pero que se encuentra “a plena disposición”. Mientras, cinco de los siete detenidos el miércoles quedaron ayer en libertad.