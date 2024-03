Esprint vibrante

Publicado por Agències REDACCIÓN Verificado por Creado: Actualizado:

El grupo cabecero serpentea para preparar el esprint final, pocos metros después. - JORN BOVÉ El grupo cabecero serpentea para preparar el esprint final, pocos metros después. - JORN BOVÉ El grupo cabecero serpentea para preparar el esprint final, pocos metros después. - JORN BOVÉ El grupo cabecero serpentea para preparar el esprint final, pocos metros después. - JORN BOVÉ El grupo cabecero serpentea para preparar el esprint final, pocos metros después. - JORN BOVÉ El grupo cabecero serpentea para preparar el esprint final, pocos metros después. - JORN BOVÉ El grupo cabecero serpentea para preparar el esprint final, pocos metros después. - JORN BOVÉ

El neerlandés Marijn van den Berg (EF Education First - Easypoint) aprovechó la tregua de los favoritos en la cuarta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya y se llevó ayer la victoria en un esprint masivo con llegada en Lleida, que volvía a acoger un final de etapa de la ronda catalana once años después, como colofón de una etapa íntegramente leridana con salida en Sort.

Así, el neerlandés logró su primera victoria en el circuito World Tour tras superar sobre la línea de meta al belga Arne Marit (Intermarché - Wanty) y al letón Emils Liepins (Team dsm-firmenich PostNL), bajo la atenta mirada del numeroso público que llenó los aledaños de la calle Príncep de Viana para vivir el final de la etapa con un emocionante esprint, que no modificó en absoluto la clasificación general, dominada a placer por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).El líder mantiene una distancia de 2:27 sobre el segundo, el alavés Mikel Landa (Quick-Step), de 2:55 sobre el tercero, el ruso Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), de 3:27 sobre el mallorquín Enric Mas (Movistar), que es sexto, y de 3:50 sobre otro de los favoritos, el colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers), que es noveno.Tras dos jornadas de alta montaña en los Pirineos resueltas con sendas exhibiciones de Pogacar –la última en la llegada a la estación pallaresa de Port Ainé–, la Volta dio un respiro al pelotón con una etapa llana de 169 kilómetros, con salida en Sort, llegada en Lleida –ausente desde 2013– y el ascenso al Port d’Àger (segunda categoría) como única nota discordante, en la última etapa de esta edición en las comarcas leridanas.El sol primaveral y el trazado descendente invitaban a la fuga, que llegó antes del quinto kilómetro con la implicación del navarro Urko Berrade (Kern Pharma), el noruego Idar Andersen (Uno-X Mobility) y el belga Thomas De Gendt (Lotto Dstny), un especialista que suma once participaciones y cinco victorias de etapa en la Volta.El pelotón trataba de acelerar sin éxito y los velocistas veían como sus opciones de dar caza a los escapados se las llevaba el Noguera Pallaresa entre los desfiladeros del Montsec, porque los favoritos no estaban por la labor y la brecha superó pronto la barrera de los tres minutos.Los tres fugados coronaron el Port d’Àger 3:25 antes que el grupo y siguieron por un terreno favorable hacia la llanura leridana. Sin embargo, el esfuerzo pasó factura a Barrade, descolgado tras un acelerón de Andersen y De Gent, que fueron neutralizados por un pelotrón más agresivo en Les Borges Blanques, a 30 km. de la meta.El marbellí Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi), que el sábado cumplirá 40 años y se retirará a final de temporada, aprovechó el desorden para lanzar un ataque que no encontró acompañante y fue neutralizado a 8 kilómetros de la meta.Antes, el pelotón pasó por Torregrossa, donde los aficionados, con pancartas y pintadas, recordaron al ciclista local Modest Capell, fallecido en 2019 a causa de un accidente mientras entrenaba, cuando era una promesa del ciclismo catalán. Los organizadores dejaron un ramo de flores en el Memorial en su recuerdo en el municipio.En los últimos kilómetros empezó la toma de posiciones, pero la carrera no se decidió hasta los metros finales, en los que Van den Berg fue el más rápido en la meta leridana.

Pogacar, el centro de atención en la salida de Sort y en la meta

Tadej Pogacar, líder y gran estrella de la Volta, fue el principal reclamo del público que acudió tanto en la salida de Sort como en la llegada en Lleida. En la capital del Pallars Sobirà, el doble ganador del Tour de Francia firmó autógrafos a algunos jóvenes aficionados que le esperaban a la salida de su camión. Ya en Lleida, Pogacar fue el más aclamado en la meta y en el podio, al que subió tres veces para vestirse con el maillot de líder de la general, por puntos y al mejor escalador. No obstante, otro de los que generó más expectación en Lleida fue el colombiano Nairo Quintana, ya que una veintena de aficionados naturales de Colombia y residentes en Lleida acudieron a la meta para animarle y pedirle fotografías. Otros ciclistas como el mallorquín Enric Mas o el vilanovense Marc Soler también recibieron el calor del público.