Viadero afronta "con la misma ilusión y prudencia de siempre" el final de temporada del Lleida

El entrenador del Lleida Esportiu, Ángel Viadero, afronta "con la misma ilusión y la misma prudencia de siempre" el tramo final de la temporada, en el que "lo que veo del equipo me hace ser muy optimista". Así lo declaró este mediodía en la rueda de prensa previa a visitar este domingo en el Torrent, un partido a domicilio que ha calificado como "muy difícil", pero que el equipo tiene que sacar adelante para seguir luchando por todo".

Con el equipo a cuatro puntos del líder, el cántabro apuntó que "tenemos el play off casi ligado, que era uno de los grandes objetivos al inicio de la temporada y es importante valorarlo". En esta línea, destacó que "el club viene de una situación complicada, cuando llegué estábamos en descenso, y ahora hemos estado muchas semanas en la primera posición y podemos asegurar a la promoción pronto si mantenemos la buena racha".

"Como mantengo la misma ilusión de siempre, que es máxima, quiero que el equipo sea competitivo al máximo y hacer bien las cosas para ver qué pasa en las últimas jornadas. Pero como no me gusta ser un vendehúmos, y también soy prudente, sólo puedo decir que estamos preparados para batallarlo todo absolutamente en el plan A, que sería el soñado del ascenso, y el plan B del play off, para el que también estamos capacitados, porque veo el equipo cada día más fuerte", argumentó.

Sobre el rival del domingo, el Torrent, destacó que "es un rival muy experto y que compite francamente bien, sobre todo en su casa, donde ha ganado a equipos de arriba". "Sabemos que vamos a un campo muy difícil, pero somos capaces de sacar un buen resultado", añadió.

Además de la baja de Sergio Montero, por la expulsión ante el Formentera, Viadero reveló que "hemos tenido algunos problemas de golpes durante la semana y tenemos que esperar para ver si algunos jugadores están disponibles o no".