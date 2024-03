El Atlètic Lleida ve “un futuro esperanzador” a su proyecto

Marc Cerón, portavoz del grupo de empresarios y personas que forman parte del Atlètic Lleida, dijo ayer que ven “muy difícil después de haberlo intentado muchas veces” llegar a un acuerdo con el Lleida Esportiu para que haya un proyecto único de fútbol en la ciudad y aseguró que su proyecto mediante la compra del Badalona Futur, aún no firmada, es el más viable y le augura “un futuro esperanzador”. El grupo leridano convocó a los medios de comunicación locales para exponer la actual situación y el proyecto que están llevando a cabo para las próximas temporadas. Cerón, acompañado de Néstor Gutiérrez, dijo que la convocatoria respondía a que “queríamos explicar cómo nació nuestro proyecto en 2019, quiénes somos y cómo está la negociación de este grupo de leridanos que estamos interesados en la compra del Badalona Futur. Estamos a la expectativa de ver cómo acaba la temporada. No sabemos qué pasará porque no tenemos una bola de cristal, pero sí que hay un gran trabajo que se está haciendo con el míster y los jugadores y el futuro parece esperanzador”.

Desde el grupo admitieron haberse reunido con Luis Pereira y el Lleida Esportiu en más de una ocasión, pero ven complicado un acuerdo para que la ciudad tenga, de forma inmediata, un proyecto futbolístico único. “Fútbol profesional ya hay en la ciudad, pero nosotros tenemos otra visión surgida de un proyecto hecho por leridanos que queremos llegar a la élite con una gestión bien hecha, transparente y con sentido común, que muchas veces falta en el fútbol. No cerramos ninguna puerta, falta por ver dónde acabará cada equipo faltando aún 7 jornadas para que acabe la temporada. Nosotros queremos que haya un único proyecto, pero todos debemos hacer los deberes, ellos y nosotros. Debemos conseguir en la negociación un equilibrio y un punto medio”, indicó Cerón. Si el Badalona Futur sube a Primera RFEF, la intención de este grupo de leridanos es que el Atlètic Lleida compita en el Camp d’Esports por sus condiciones y dimensión de instalaciones. De mantener la categoría, el Ramon Farrús cumpliría con los requisitos que pide la Federación Española en Segunda RFEF.