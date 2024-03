Exhibición para soñar en grande

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El AEM puso ayer fin a su mala dinámica de seis partidos sin ganar y decidió hacerlo a lo grande, dando un golpe de autoridad ante el Espanyol, tercer clasificado y en plena lucha por el ascenso directo, que se vio completamente anulado por un equipo leridano que fue amo y señor de los tempos del partido y se llevó un triunfo importantísimo para dar un gran paso adelante en su lucha por el play off. Así, se mantiene sexto, con seis puntos de margen sobre su primer perseguidor, un Albacete que ayer cayó ante el Barça B y visita el Recasens el próximo domingo.

El equipo de Rubén López encontró la fortuna que tantas veces le ha faltado para adelantarse en el marcador en los primeros minutos y después frustrar al equipo local, que no encontró forma de inquietar a una Laura Martí que sumó su duodécima portería a cero en Liga y solo ha encajado 14 goles, la que menos en la competición. Ayer el Espanyol ni siquiera llegó a rematar entre los tres palos para revertir una derrota que quedó sellada en el minuto 57.Al contrario de lo que se esperaba en un partido con tanto en juego, los primeros minutos tuvieron un ritmo elevado. Tras un tímido aviso inicial de la local Vallejo, el conjunto leridano estuvo a punto de aprovechar un primer error de la meta blanquiazul Salvador. En el minuto 3, se arriesgó en el borde del área y el balón cayó a los pies de Loba, que puso un centro en el punto de penalti que Elisa trató de colocar, pero que mandó a las manos de una Salvador que estaba de regreso en su portería. Justo seguido, Hitomi reclamó un penalti tras un córner, cuando iba a buscar un rechace y fue derribada por detrás.Pasado el arreón inicial, el partido parecía estabilizarse, pero Raquel Quintana encontró oro de la nada. La canaria se lanzó a la aventura en una presión en solitario hacia Salvador, que controló el balón y, en un error incomprensible, lo golpeó mal y se lo entregó a una Raquel que solo tuvo que empujar el balón para adelantar al AEM (0-1).Con ventaja en el marcador, el conjunto leridano impuso su ritmo y trató de aprovechar los espacios a la espalda de la defensa local. El Espanyol dominaba la posesión, pero solo encontraba el área con centros laterales que la defensa leridana repelía de forma solvente.El AEM pudo hacer aún más daño, ya que en otro buen contragolpe Loba se plantó sola ante Salvador y anotó otro tanto, que fue anulado un fuera de juego dudoso de la andaluza, sustituida en el descanso por Evelyn, que regresó tras una lesión y lo hizo anotando el 0-2.Raquel Quintana, que antes del descanso obligó a intervenir a Salvador tras un tiro desde la frontal, se hizo con un balón dividido en el centro del campo en el minuto 57 y lideró un contragolpe culminado de forma magistral por Evelyn, que se abrió a la derecha, se plantó en el área con el control orientado y batió a la meta por arriba (0-2).Salvador no pudo evitar el segundo, pero sí que salvó al Espanyol de encajar el tercero en un par de ocasiones. Primero voló para rechazar un cabezazo de Peñalver (67’), antes de que en el conjunto leridano reapareciera otra jugadora, Lorena Reina, que volvió a tener minutos por primera vez desde noviembre y saltó al campo para formar una línea de cinco defensas para resguardar el marcador.Sin embargo, en el 80, la meta local intervino de nuevo, con un pie crucial para evitar el doblete de Evelyn en otro contragolpe. Laura Martí, casí inédita hasta entonces, también tuvo opción para lucirse en un intento final de Chamorro, que se internó en el área tras un buen pase en profundidad, pero no pudo armar la pierna para rematar ya que la meta de Guissona atrapó el balón antes y acabó de sellar un triunfo vital para que el AEM ya pueda soñar en grande.

“Es nuestro mejor partido de esta temporada y si no, es uno de los mejores”. Así valoró el partido del AEM su segundo entrenador, Miquel Seuma, ayer encargado de atender a la prensa por la afonía que impedía hablar al entrenador, Rubén López.

Seuma destacó que “habíamos trabajado mucho el partido para que el Espanyol no nos filtrara balones a nuestras espaldas. Hemos tenido mucha concentración en eso y también para encontrar la continuidad con el balón que nos ha faltado en otros partidos”. Además, señaló que “hemos sabido gestionar bien la ventaja, porque sabíamos que el Espanyol necesitaba ir a por los tres puntos y lo hemos aprovechado” para sumar un triunfo que, según él, “nos permite soñar con el play off”. “Ahora pasas de estar seis partidos sin ganar a cuatro sin perder. Son dinámicas y no nos focalizamos en eso, porque traemos una buena dinámica de trabajo, y toca seguir así para el partido ante el Albacete, en el que esperamos que nos apoye mucha gente en casa”, añadió.Por su parte, Raquel Quintana se mostró “muy contenta, porque el trabajo de las últimas semanas hoy ha dado su fruto y este equipo no tiene límites”. La misma sensación compartía Evelyn Acosta: “Ha sido el regreso soñado al equipo con el gol”, declaró. Además, consideró que la clave del triunfo fue “el trabajo y el esfuerzo, que nos ha hecho reponernos en los momentos difíciles para estar donde estamos y ganarnos el respeto que creemos que merecemos allá donde vamos”.