Nueva final por la salvación

El Finques Prats Lleida afronta hoy (12.00, Onze de Setembre) una nueva final de cara a la permanencia en la OK Liga, recibiendo al Mataró con la obligación de ganar. El equipo que dirige Edu Amat, que venció al Caldes en el último partido (4-2), necesita los tres puntos para situarse otra vez a 5 puntos de los del Baix Penedès, que ayer golearon al Girona (4-1) en uno de los duelos más destacados. El resultado no permite al Girona superar al Finques Prats, por lo que se mantiene en zona de play out, después de que el Rivas cayera goleado en su pista contra el Voltregà (2-6). De esta forma, un triunfo dejaría los puestos de descenso directo a 4 puntos con 12 por disputarse. Sin embargo, todo hace indicar que el Llista necesitará ganar todo lo que le queda por delante para evitar un play out desesperante. Tras jugar contra el Mataró, el equipo de Edu Amat visitará al Girona (6 de abril) en un partido dramático, el 21 de abril recibirá en el Onze de Setembre a un intratable Barça, una semana después visitará al Reus y cerrará la OK Liga el 4 de mayo ante un irregular Voltregà.

Amat, entrenador del Finques Prats Lleida, aseguró que el parón por la Copa del Rey ha sido un balón de oxígeno para el equipo, ahogado por la carga de partidos y la exigencia de resultados. “Nos ha ido bien, tanto a nivel mental como a nivel físico, y además conseguimos llegar a estos días después de una victoria, rompiendo con la dinámica que llevábamos. Físicamente, está claro que lo necesitábamos, en 7 semanas jugamos 13 partidos, señal de lo apretado que era el calendario, de la exigencia”, manifestó el técnico del Llista. “El equipo lo ha aprovechado a nivel mental y está preparado para volver a competir. Hicimos algún partido amistoso para no perder el ritmo, pero ahora nos toca regresar la OK Liga de la mejor manera”, añadió Amat. El Mataró, que suma dos victorias en toda la temporada de la OK Liga, acumula 13 derrotas seguidas y su último triunfo fue el 11 de noviembre, en su pista y ante el Caldes (2-1). Lejos de su pista, los del Maresme solo suman dos empates, aunque contra Voltregà y Noia. De hecho, la racha de 13 derrotas consecutivas comenzó contra el Finques Prats Lleida, que se impuso en el partido de la primera vuelta por un ajustado 3-4. Desde entonces, una vuelta entera, el Mataró solo sabe perder.