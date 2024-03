Tocará remontar

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Vila-sana Cooperativa d’Ivars deberá afrontar un reto todavía más complicado para estar en la final a cuatro de la Liga de Campeones Femenina, ya que tendrá que remontar un 2-3 en la cancha del Telecable Gijón, que ayer se impuso en el partido de ida. Las del Pla, superadas en buena parte de la primera mitad, demostraron que son capaces de poner contra las cuerdas al campeón como en la segunda mitad, por lo que el partido del 6 de abril se presenta apasionante, entre dos grandes del hockey internacional.

No pudo empezar de la mejor manera la eliminatoria para las leridanas, con un gol de Agudo a los 2 minutos (1-0). La jugadora argentina convirtió su duro disparo desde la frontal en el primer tanto del encuentro. Los minutos iniciales fueron un monólogo del Vila-sana, que a los 4 minutos dispuso de la ocasión de ampliar diferencias, pero Gime Gómez no consiguió culminar una contra. En el minuto 7, Luchi Agudo estuvo muy cerca de marcar su segundo tanto, pero la bola se estrelló en el palo de la portería de Hidalgo. Las asturianas, defensivas durante todo el partido, lograron empatar el partido poco después, en una jugada aislada en la que Obeso aprovechó una asistencia para superar a Anna Salvat desde el lateral. Fue un duro golpe pues el Vila-sana estaba dominando (1-1). Además, en el minuto 12 llegó el segundo de las asturianas en una jugada de suerte. Una bola en el área fue rematara con el pie por Igualada, que ni siquiera celebró el gol (1-2). Las del Pla volvían a encontrarse con su ‘bestia negra’, remontando con lo mínimo.Felamini tuvo el segundo en un uno contra uno a los 18 minutos y Victòria Porta tuvo que retirarse por un duro golpe en la cabeza. Salvat se lució a los 20 minutos delante de Roces, que ejecutó un disparo lejano, amenazando con el tercer tanto del Gijón. El Vila-sana estuvo otra vez cerca del empate, con una doble ocasión de Gime Gómez, pero llegó otro duro golpe. En la jugada siguiente, a 19 segundos del descanso, Piquero transformaba una contra en el 1-3. El Gijón se había mostrado superior en la definición y el Vila-sana necesitaba un revulsivo.Rodero dio entrada a Sandra Coelho en la portería y no tardó en tener que lucirse. En el primer minuto de la segunda mitad, los árbitros se inventaron un penalti de Victòria Porta y Roces dispuso de la ocasión de marcar el cuarto. Sin embargo, la portera portuguesa despejó la bola y también salvó una ocasión del Gijón en el minuto 28. El Vila-sana fue despertando y llegó el 2-3. Dai Silva aprovechó una magnífica asistencia de Gime Gómez en el área para marcar. Pero la alegría duró muy poco, ya que Silva cometió un penalti al minuto siguiente y el Gijón tuvo una nueva ocasión de marcar el cuarto. Coelho salvó el primer tiro de Piquero, pero el árbitro mandó repetir la pena máxima al considerar que la portera se había adelantado. La guardameta del Vila-sana volvió a despejar el tiro de Piquero para mantener opciones.El público del Municipal empezó a apretar y Victòria Porta estuvo cerca del empate en el minuto 32. También lo estuvo Gime Gómez, pero fue derribada en el área en una llave más propia de judo que los colegiados no vieron. El Gijón, tocado ante el vendaval leridano, tuvo la ocasión de marcar el 2-4, pero Igualada se topó con el palo. El cansancio comenzó a hacer acto de presencia y las asturianas seguían atrás, sin salir de la cueva, conscientes de la importancia del marcador. Además, el Vila-sana se estaba quedando sin ideas y movía la bola sin mucho criterio. Rodero detuvo el partido a falta de 5 minutos del final y Luchi Agudo estuvo cerca de marcar su segundo tanto en una doble ocasión. Una jugada colectiva también terminó con un oportuno despeje de Lolo y el tiempo fue corriendo a favor del Gijón. Hubo un último tiempo a 48 segundos de final para dar aliento a sus jugadoras, que no encontraron la forma de penetrar la red defensiva de las asturianas, que tuvieron un pequeño roce con Agudo al final del partido. El Vila-sana tendrá que remontar el 6 de abril contra un equipo al que conoce bien pero que sigue siendo, de momento, su ‘bestia negra’.

“Cuando tienes 28 ocasiones y solo marcas un gol, lo acabas pagando”

Lluís Rodero, técnico del Vila-sana, aseguró que la clave de la derrota fue la escasa capacidad de su equipo para convertir las ocasiones claras de gol. “En la primera mitad, tuvimos tres errores y nos marcaron tres goles. Sin embargo, creo que jugamos una buena primera parte. Pero no podemos tener 28 ocasiones claras de gol en la segunda mitad y marcar solo un gol. Un equipo como el Gijón te lo hace pagar, está claro”. Pero Rodero reconoció que el equipo es capaz de levantar la eliminatoria en el partido de vuelta. “Por supuesto que podemos ganar, pero no fallando 28 ocasiones claras. En la primera mitad ya tuvimos 18, por 10 de ellas. Y en la segunda mitad el marcador ha sido de 28-12. Es una lástima porque te ves superior y te vas con una derrota”. Sobre el cambio de portera al descanso, Rodero dijo que “Salvat no había estado acertada, aunque no es todo culpa suya. Somos un equipo y hemos creído conveniente que en la segunda mitad fuera Sandra la que defendiera nuestra portería”, señaló el entrenador del conjunto leridano.