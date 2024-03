Un punto que sabe a oro

Publicado por PAU OSORIO Verificado por Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida empató ayer (1-1) ante uno de sus rivales directos, el Valls, en un partido en el que los de Xavier Bartolo jugaron con uno menos durante toda la segunda parte y terminaron consiguiendo la igualada en los últimos instantes. Con este empate, los leridanos se mantienen en la quinta posición, pero ven como la distancia que tenían con sus perseguidores se reduce tras la victoria del Can Vidalet.

Dos goles en el minuto 90 y 93, uno para cada equipo, terminaron decidiendo un partido muy igualado.

En la primera mitad, ambos equipos salieron al campo con mucha prudencia, procurando no sufrir daños e intentando controlar la posesión. En consecuencia, durante los primeros minutos no hubo ocasiones claras para ninguno de los dos, aunque los visitantes se mostraron más agresivos en la presión y tuvieron más acercamientos a portería que los locales. Con el paso de los minutos, los de Xavier Bartolo pudieron controlar el ritmo del partido, aunque la sólida defensa del Valls y los errores en la zona ofensiva de los jugadores leridanos acabaron mandando el partido al descanso con empate a cero.En la segunda mitad, el guion cambió repentinamente cuando el árbitro expulsó a Samba por doble amarilla tras un choque aéreo con un rival. Esto dio alas a los visitantes, que apretaron a los de Cappont durante unos minutos y pudieron generar buenas ocasiones. No obstante, su dominio no duró mucho, pues los locales, tras encadenar un par de jugadas de peligro, consiguieron hacerse con el control del partido y someter a sus rivales a través de rápidos contragolpes. Precisamente, Konu estuvo a punto de abrir el marcador tras una transición rápida, pero el portero del Valls consiguió evitarlo. En los minutos finales, el cansancio por la inferioridad numérica empezó a hacer mella entre los locales y los visitantes les encerraron en su campo, consiguiendo marcar el 0-1 en el 90, obra de Rodríguez, que parecía que sería definitivo. Sin embargo, el Atlètic Lleida aún tenía fuerzas y en el minuto 93 Youssef aprovechó una segunda jugada dentro del área de los del Alt Camp para empatar el partido (1-1) y darle a los suyos un punto que sabe a oro.

Xavier Bartolo: “El empate tengo que valorarlo positivamente”

Tras el partido, el técnico del Atlètic Lleida, Xavier Bartolo, dijo que “por la forma en el que conseguimos este punto tengo que valorarlo positivamente, sobre todo, por el esfuerzo de los jugadores, que han estado en inferioridad durante 45 minutos”. Con respecto a la figura del árbitro, se mostró muy descontento y declaró que “la expulsión de Samba es inaceptable. Otra vez más la actuación arbitral me deja muy preocupado y nos hace irnos para casa con un regusto amargo”.Finalmente, el técnico leridano valoró positivamente los últimos partidos de sus jugadores y añadió que “el carácter y actitud que ha mostrado el equipo frente a la adversidad seguro que nos da un impulso para afrontar los próximos partidos”.