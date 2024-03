Martín, triunfo y liderato

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Jorge Martín (Ducati) conquistó ayer la victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Portugal, segunda cita del Mundial, un resultado que le permitió hacerse con el liderato de la categoría, mientras que Pedro Acosta (KTM), tercero, firmó su primer podio entre los ‘grandes’. Por su parte, Marc Márquez se fue al suelo tras un toque con ‘Pecco’ Bagnaia en la lucha por la cuarta posición. El leridano pudo reanudar la marcha y acabar decimosexto, tras un fin de semana en el que fue de menos a más y en el que acumuló cuatro caídas, porque ayer también se fue al suelo en el warm up. Por su parte, Àlex Márquez se cayó en la curva 5 de la segunda vuelta. Sin soltar la moto consiguió regresar a la carrera en las últimas posiciones, si bien a siete giros del final acabó tomando el camino de talleres sin poder acabar la cita portuguesa del Mundial.

Controlando los neumáticos y su renta, Jorge Martín confirmó, con una carrera impecable, que lo ocurrido el año pasado, cuando fue subcampeón del mundo, no fue casualidad. Así, sigue sin bajarse del podio: primero en el esprint y tercero en la carrera de Catar, tercero el sábado y ayer vencedor. Le acompañaron Enea Bastianini (Ducati) y Pedro Acosta (KTM), que, con 19 años y 304 días, se convirtió en el tercer piloto más joven de la historia en subirse al podio un domingo en la categoría reina. Solo el estadounidense Randy Mamola, en 1979 con 19 años y 261 días, y el argentino Eduardo Salatino, en 1962 con 19 y 274, lo consiguieron con menos edad que él. Este triunfo permitió al piloto de San Sebastián de los Reyes hacerse con el primer puesto de la general, desplazando a Bagnaia (Ducati), que ahora es cuarto en la general.Martín cumplió su objetivo y superó a Bastianini y Bagnaia en la salida, con Maverick Viñales atento y pegado, mientras que Marc Márquez ganó tres posiciones en las curvas iniciales. Martín intentó jugar su baza al salir por delante para imponer un fuerte ritmo al que respondieron casi de inmediato tanto Viñales como Bastianini y Bagnaia, que se colocaron tras él, aunque no pudieron evitar que en el giro inicial ya contara con medio segundo de ventaja, una diferencia que mantuvo prácticamente constante hasta el final. Sabedor de que no había logrado abrir hueco, Martín se puso en modo conservador, con Viñales pegado y Bastianini y Bagnaia un poco más atrás. Con una diferencia de 2 segundos, Marc Márquez encabezaba un segundo grupo en el que también estaban Brad Binder y Acosta, que había dejado atrás a Jack Miller, ya en cabeza de un tercer grupo. Poco después, el murciano atacó a ambos para superarlos sin problemas camino de la cuarta posición, después de superar a Bagnaia, y del podio como consecuencia de la caída de Viñales. Poco a poco, décima a décima, Jorge Martín pudo consolidar la primera posición, por delante de Viñales y Bastianini, que contaban con casi 2 segundos de ventaja sobre el trío encabezado por Bagnaia. Fue tal el ritmo y el control que Martín mostró durante la carrera, que en el decimoquinto giro marcó la vuelta rápida (1:38.830) para consolidar su liderato, aunque ni Viñales ni Bastianini arrojaron la toalla. En el trío perseguidor, Acosta volvió a colarse en su intento de aguantar el rebufo de Bagnaia. Una vuelta más tarde Maverick Viñales contestó al ataque de Martín con una nueva vuelta rápida (1:38.818), aunque el liderato del primero no estuvo en duda en ningún momento.Después de mucho intentarlo, en la curva 3 de la vigésima primera vuelta, Acosta consiguió superar a Bagnaia para ponerse cuarto y empezar a distanciarse del italiano y consolidar la cuarta plaza, pues el trío de cabeza era ya inalcanzable. La lucha entre Marc Márquez y Bagnaia acabó mal para ambos cuando el primero volvió a superar al segundo en la curva 5 y el italiano se echó encima del leridano, tocándose ambos y acabando por los suelos. Márquez volvió a pista y acabó en la decimosexta posición. No fue el último percance pues en la última vuelta, en la primera curva, Viñales tuvo problemas con el motor de su Aprilia y acabó por los suelos al frenar en la zona sucia de la escapatoria. La próxima prueba del Mundial será el 14 de abril en Austin, con el Gran Premio de las Américas.

Los comisarios decidieron que el toque de Bagnaia con Márquez fue un incidente de la carrera

“Bagnaia se ha defendido con demasiado optimismo”

“Al final es un resultado que ni uno ni otro queríamos, pero se ha visto en las imágenes, al final ‘Pecco’ estaba sufriendo mucho en esas últimas vueltas y lo he pasado para intentar abrir hueco. Pero ha intentado defender la posición con demasiado optimismo y hemos acabado los dos en el suelo”, explicó Marc Márquez después de su toque con el piloto italiano. “Son cosas que pasan en las carreras, lo importante es que velocidad teníamos, sí que es verdad que en carrera hemos sufrido un poco más, pero he estado más calmado, no quería cometer ningún error, sabía que los puntos eran necesarios y buenos”, añadió. “Yo soy de los que defiende posición, pero tienes que saber aceptar que cuando estás en un puesto de quinto o sexto no hace falta exagerar más de la cuenta”, señaló el piloto de Cervera. “Ha defendido la posición, como es normal, y no se esperaba ese toque, caer los dos, pero al final son experiencias tanto para él como para mí. Los dos estamos fastidiados porque era el último resultado que queríamos”, añadió. “Voy mejorando. Sí que estoy bien, pero como se ha visto, aún hay tres o cuatro pilotos más rápidos que nosotros. Me he caído varias veces, cosas de automatismos con la moto. En la del ‘warm up’ se me fue el pie de la estribera y me he caído en la curva tres”, dijo.

Canet y Holgado completan el triplete de pilotos estatales

El valenciano Arón Canet (Kalex) logró, 20 podios y 70 carreras después, su primera victoria en la categoría de Moto2, tras aprovecharse de la caída de Alonso López (Boscoscuro), hasta entonces líder, para acabar ganando la carrera por delante del estadounidense Joe Roberts (Kalex) y del madrileño Manuel González (Kalex). Por su parte, el brasileño Diogo Moreira (Kalex), residente en Alcarràs, terminó el 18 y sigue sin puntuar en Moto2. Mientras, el alicantino Daniel Holgado (KTM) logró su primera victoria de la temporada en Moto3, la cuarta de su carrera deportiva, por apenas 44 milésimas sobre el sevillano José Antonio Rueda (KTM), con el valenciano Iván Ortolá (KTM) terminando en la tercera posición.