Tres puntos de esperanza

El Finques Prats Lleida Llista sumó ayer otros tres puntos vitales en su intención no solo de eludir el descenso directo, sino también en la lucha por atrapar al Caldes –equipo que marca la permanencia– y evitar el play out. El equipo de Edu Amat se deshizo por 3-0 del colista Mataró y encadenó su segundo triunfo tras el conseguido antes del parón frente al Caldes, que aventaja en cinco puntos al conjunto leridano.

Era la de ayer otra final para el Llista en su lucha por la permanencia y no falló. El Mataró, último clasificado que acumulaba 13 derrotas y no gana desde el mes de noviembre, fue un digno rival. El Finques Prats mereció encarrilar mucho antes el partido, pero también supo defenderse en momentos determinados y con el exiguo 1-0 supo mantener su portería a cero para acabar de sentenciar al Mataró en las postrimerías del encuentro con dos tantos más.El partido comenzó con un ritmo trepidante, sin tregua en ambas porterías, con unas primeras ocasiones de gol a cargo de Nico Ojeda y Jordi Badia, respondidas por una de Jordi Pérez. El Llista llevaba la iniciativa, pero su juego era un tanto precipitado por las ganas de abrir pronto el marcador. Las mejores ocasiones del primer periodo para los locales llegaron de la mano de Nuno Paiva (min.15) y de Sergi Folguera (min. 20), este en una falta directa, que fueron respondidas con buenas paradas por parte del guardameta visitante Sergi Grané. Los últimos cuatro minutos antes de alcanzar el descanso fueron un constante asedio a la portería del Mataró de un Finques Prats que bombardeó a Grané desde todas las distancias y posiciones. El más activo de los leridanos fue Sergi Folguera que, una y otra vez, se encontró con el cuerpo o las manoplas del portero visitante.Con el 0-0 se llegó al descanso. El Llista controlaba el juego, creaba y creaba ocasiones de gol, pero no había manera de perforar la portería de un Mataró que nunca tiró la toalla y que se defendió con cierto orden.Nada más iniciarse la segunda mitad, Nico Ojeda dispuso de una doble ocasión para abrir el marcador. Parecía que pronto se vendría abajo la resistencia del Mataró, pero la incertidumbre en el marcador se mantenía, a pesar de que el Llista era el dueño y señor del partido.En el minuto 30 nuevamente Sergi Folguera porfiaba por encontrar el hueco para meter la bola en la portería, pero el portero volvía a negarle el gol. El rechace lo recogía Sergi Duch y a bocajarro tampoco lograba batir a Grané. Parecía que el gol tendría que caer como fruta madura. Y así fue un minuto después. En el 31, Nuno Paiva remataba alto y desviado a portería vacía y en el contragolpe siguiente era Sebas Moncusí, de cerca, quien levantaba la bola sobre el portero y establecía el 1-0 en el marcador. Resultado hasta entonces tan justo como corto para los méritos del conjunto de Edu Amat.Tal era el frenesí y el momento de excitación del Llista que casi a renglón seguido del gol, Xavier Aragonès, erigido en el protagonista de los últimos minutos del partido, estrellaba la bola en el poste (min. 32). El propio Aragonès, cuatro minutos más tarde, remataba al exterior de la red, mientras que Nuno Paiva probaba el disparo desde lejos pero saliendo la bola fuera.El juego estuvo interrumpido unos instantes cuando Sergi Folguera recibió un bolazo en la cara y tuvo que ser atendido. El partido seguía siendo casi un monólogo del Llista, con momentos en los que el Mataró también ponía a prueba a Javi Sánchez. El gol de la tranquilidad local no llegaba hasta que a falta de tres minutos para el final, Xavier Aragonès anotaba el 2-0 y a uno de la conclusión colocaba el definitivo 3-0.

El técnico del Finques Prats Llista, Edu Amat, destacó la importancia de sumar los tres puntos ante el colista y dijo que, tal como están, “no podemos permitirnos el lujo de tirar ningún punto a la basura. El objetivo es atrapar al Caldes”.

Según Amat, “teníamos como único objetivo que los tres puntos se quedaran en casa. Quizás el juego dinámico y fluido nos ha costado un poco más que otros días porque pienso que se nota lo que nos estamos jugando y que los jugadores vuelvan a tener la confianza de siempre. Al final no sé cuántas ocasiones hemos fallado otra vez contra el portero. El Mataró ha sabido llevar el peso del partido en ciertos momentos y nosotros, como nota positiva, es que hemos sabido leerlo y hemos defendido cuando tocaba. No siempre se puede atacar. A veces hay que esperar y ser paciente”, añadió el técnico listado.Amat señaló que “el gol de Sebas (Moncusí) ha sido muy importante porque, aunque aún quedaban minutos, nos daba ese margen para esperar que ellos nos dieran oportunidades y, por suerte, Xavi (Aragonès) metió las dos últimas”. Aunque se mostró satisfecho por la victoria, matizó que “nos marchamos con un 3-0, pero pienso que el partido ha sido más ajustado y el resultado es excesivo. Estoy muy contento por haber conseguido dejar nuestra portería a cero porque en OK Liga no es nada fácil. Ahora a pensar ya en Girona, pero todos los puntos que quedan hay que lucharlos.”.